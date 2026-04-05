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▲徐冬冬（左）、尹子維在今年3月下旬步入禮堂。（圖／徐冬冬微博）

▲▼徐冬冬擁有美豔五官、性感豐唇，加上一雙35E傲人雙峰，讓她獲得「大陸第一美胸」封號。（圖／徐冬冬微博）

中國女星徐冬冬擁有美豔五官、性感豐唇，加上一雙35E傲人雙峰，讓她獲得「大陸第一美胸」封號。徐冬冬3月和性格港星尹子維結婚，嫁入豪門，近來卻盛傳她和演員婆婆胡燕妮生活有摩擦，婆媳關係不佳，對此，徐冬冬發聲闢謠，隔空大讚婆婆「是我眼裡全世界最好的媽媽」。日前，徐冬冬在微博貼出特定港媒的影音報導截圖，澄清報導指出她有婆媳矛盾、婆婆胡燕妮不喜歡她，以及想藉助男方顯赫的家世來提升自己的地位等，徐冬冬說：「尹子維的媽媽，是我眼裡全世界最好的媽媽，現在也是我的媽媽，我們相處和睦...彼此珍惜，無稽之談不必當真。」徐冬冬接著表示：「他（老公尹子維）出身優渥，我來自工薪家庭，我們從未靠家世躺平，始終並肩打拚。我靠自己努力賺錢，坦蕩愛錢...認真生活...何恥之有？婚姻與感情，從來不該被階層標籤定義，踏實奮鬥...真心相待...比什麼都重要。」36歲徐冬冬最為大眾熟知的身分，莫過於擔任「椰樹牌椰汁」長達10多年的代言人，其招牌動作成為經典的流行符號，因而有「椰樹女神」美稱，影視作品方面，她於2016年憑網劇《余罪》中嫵媚且深藏不露的「大嫂」沈嘉文一角爆紅，以及在甄子丹與劉德華主演的《追龍》中飾演冷豔特工「玫瑰」，還有在喜劇片《西虹市首富》中飾演性格反差極大的莎莎等。徐冬冬和尹子維於2017年合作電影《合約男女》結緣，2019年初在機場牽手認愛，尹子維更曾經將鑽戒藏在火鍋中驚喜求婚，未料，同年8月兩人宣布分開，分手後，尹子維頻繁在社群平台發文告白、學習簡體字，甚至傳出豪擲500萬買房送愛，這份痴情最終在2023年重新打動徐冬冬，雙方也於今年3月完婚，修成正果。