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▲楊繡惠名下擁有多套房產，16歲就出社會養家的她，工作至今累積不少財富。（圖 ／楊繡惠臉書）

▲楊繡惠買房當投資，坐擁上億元身家，受封演藝圈「隱形富婆」。（圖／楊繡惠臉書）

資深藝人楊繡惠入行40餘年，從早年在牛肉場作秀，如今成為各大綜藝節目力邀的來賓，葷素不忌、直腸子和接地氣的搞笑風格餵養一票死忠粉絲，成為當紅女諧星之一。楊繡惠堪稱演藝圈隱形貴婦，目前住在三重的她，名下擁有多間房產，身價突破上億元，財力驚人，楊繡惠自謙不會理財，認為「買房子」就是最好的投資。自幼家境貧困，楊繡惠16歲就出社會賺錢養家，工作至今累積不少財富，由於從小到大都與父母同住，2022年考量到雙親年事已高，上、下樓梯不方便，在新北市三重區以9千萬購入兩間76坪的電梯大樓豪宅，一間供媽媽居住，一間做為自己的住處，以便照顧家人，且還砸下500萬元裝潢，相當孝順。其實楊繡惠買三重物件前，手上曾有4套房產，幾乎都是為了家人所買，其中一間是捨不得高齡母親每次回家都要爬4層樓梯，於是入手1間1500多萬元、有電梯的樓中樓當孝親房，但老人家住不慣，又跑去跟她同住，最後只好以3千萬元脫手，還獲利近1倍，此外，她還買一間房給哥哥一家居住。楊繡惠愛買房子，也收藏數十萬元的名錶，她幾年前在節目《命運好好玩》透露，自己不擅長理財，認為「買房就是最穩的投資」、「就算房價跌，只要不賣就不賠」，目前名下除了有總價值上億元的房產外，還計畫買土地蓋房子，不過楊繡惠坦言曾一度怕繳不出房貸，什麼樣的工作都接，導致壓力變大，連睡都睡不好，現在貸款還完，整個人輕鬆許多。針對楊繡惠的理財方式，《NOWNEWS今日新聞》特別採訪財經專家盧燕俐，她透露曾和對方一起錄影：「她以前很省，省到失去生活品質，買房最適合她，因為藝人收入不穩定， 『存房子 』可以讓她有努力工作的動力。名錶常常有行無市，這是收藏時要注意的事。」