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▲尹恩惠昔日曾因《宮野蠻王妃》、《咖啡王子1號店》等劇紅遍亞洲。（圖／尹恩惠IG@y1003_grace）

41歲韓星尹恩惠以《宮野蠻王妃》、《咖啡王子1號店》紅遍亞洲，出道多年依然保養非常好的不變美貌，也被外界譽為「童顏女神」。然而，她昔因在中國爆出抄襲其他服裝設計師，卻又不承認錯誤，導致形象大跌，之後主演的作品，成績也不如以往。而近年轉戰當YouTuber的尹恩惠，在最近的影片中，認了曾因不像以前一樣紅、受到時裝周邀約而陷入低潮，她也透露自己已幾乎10年沒買精品，但樂觀表示不會因此感到不幸或自卑，並勸粉絲不需要跟別人比較。尹恩惠在影片中收到一位觀眾的來信，這位觀眾表示自己在看社群時，常常會羨慕別人旅遊、或是比自己更精采的生活，還因而感到自卑。尹恩惠也用自己經驗開導觀眾，提到自己當紅時，受邀到巴黎、紐約很多時裝周邀請，而最近看社群時就會想自己以前也去過，「會覺得我變得很渺小、沒有影響力，也有點想念那個時期，這些想法有時讓我感到很憂鬱」。然而，尹恩惠說不知道什麼時候開始，突然覺得不要再想以前的事情，「現在的生活對我來說也有很多感謝的事情，還能體會到那時候沒有的悠閒，更愛我自己、享受我的生活、也更自由」。尹恩惠表示當然會羨慕其他人旅行、或吃好吃的，但一定也有不同的一面，想著「我這樣子也不錯啊」，或是好好記錄下來，自己也可以慢慢去旅行。尹恩惠坦言自己已差不多10年沒買精品和貴的東西，「但我也沒有因此不幸福或是自卑」。尹恩惠也解釋不是說那些東西沒用，而是不需要和別人比較的意思。尹恩惠在1997年以女團Baby V.O.X出道，之後轉戰演員，以甜美外貌與精湛演技獲得大成功，登上事業高峰。但不料在2015年，參加中國時尚真人秀《女神的新衣》，以一套白色、袖子帶有荷葉邊裝飾的大衣奪下冠軍。不料之後卻被韓國設計師尹春浩在社群平台發聲，指控該設計與其品牌「arche」當季的作品極度相似，引爆抄襲爭議。而尹恩惠經紀公司第一時間否認抄襲，甚至反指設計師是想藉由尹恩惠的名氣進行「炒作」，瞬間激怒韓國大眾。在輿論爆發之際，尹恩惠選擇避談爭議，直到3個月後才在公開活動中鞠躬道歉。然而，大眾認為她的道歉缺乏誠意，且對專業設計師的尊重不足，這也導致她形象大跌，沉寂一陣子後，才在2017年從綜藝漸漸復出，近年轉型為YouTuber，分享生活與烹飪，雖人氣回升，但仍難重回當年一線演員的巔峰地位。