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17年歷史沒了！日本「那霸東急REI飯店」9月底歇業

▲台灣人玩沖繩很常推薦入住的「那霸東急REI飯店」將歇業。（圖／翻攝自那霸東急REI飯店官網）

▲「那霸東急REI飯店」早餐受好評。（圖／翻攝自那霸東急REI飯店官網）

台灣人玩沖繩超推薦！那霸東急REI飯店：鄰近國際通

▲日本17年歷史的「那霸東急REI飯店」，將於9月底歇業。（圖／翻攝自那霸東急REI飯店FB）

台灣人玩沖繩很常推薦的知名住宿地點，位於地理位置方便的單軌電車「旭橋站」，步行到國際通吃一蘭拉麵、逛唐吉軻德都很方便，讓不少粉絲聽聞錯愕。2009年於沖繩開幕的日本知名連鎖品牌「那霸東急REI飯店（Naha Tokyu REI Hotel）」，主打中價位商務住宿，位於地理位置方便的單軌電車「旭橋站」並鄰近巴士總站、可靠空橋還不用擔心下雨，距離機場車程也只要10～15分鐘。尤其住客限定，下午3點至凌晨12點供應喝免費迎賓飲品，午後加碼免費泡盛能無限暢飲；自助式早餐不只好吃，還能外帶咖啡，貼心服務讓不少旅客很是稱讚。是知名訂房網站agoda等，很受歡迎的熱門入住指標。官方表示：「對於過去這段日子給予我們厚愛的旅客及合作夥伴，由衷表示感謝。」過去不少台灣人玩沖繩都超推薦「那霸東急REI飯店」，房價約在新台幣兩千左右，可飽覽高空美景，可說是相當實惠。主要還因其鄰近最熱鬧必玩的國際通，只要走路10分鐘可到，想吃一蘭拉麵、逛唐吉軻德都很方便；更不用說沖繩知名的百貨、居酒屋等餐廳，在這一區都有。雖然歇業消息十分錯愕。也提醒民眾，留意「那霸東急REI飯店」今年最後入住時間只到9月底；想重溫回憶的旅客，可要把握時間訂房。