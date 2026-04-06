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▲2017年時為了懲罰敘利亞政府軍用化武攻擊平民，美軍曾發射枚戰斧巡弋飛彈攻擊敘利亞軍事目標。（圖／美國國防部）

由於12式陸基反艦飛彈部署進度太慢的情況下，為及早確保反擊能力，日本向美國簽約採購戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。不過，由於美國攻擊伊朗消耗大，美方已知會戰斧巡弋飛彈交貨將會延後。為因應中國與北韓威脅，日本於2024年以23．5億美元向美採購400枚戰斧巡弋飛彈，原定2023年3月前全數交付。日本防衛大臣小泉進次郎3月時表示已收到首批飛彈。今年3月，美國戰爭部長赫格塞斯與小泉進次郎多次通話討論交貨狀況。不過，如同俄烏戰爭打亂美國售台武器交貨期程。根據《彭博社》報導，知情人士透露，美國在針對伊朗的襲擊中發射了數百枚戰斧巡弋彈。華盛頓方面已通知東京，原定於2028年3月前交付約400枚飛彈的計畫將受到影響。知情人士還指出，美方表示，目前首要任務是確保為針對伊朗軍事的行動供應武器裝備。1970年代，通用動力（General Dynamics）公司推出BGM-109戰斧巡弋飛彈，具備全天候、長程、次音速巡弋飛行能力，之後雷神（Raytheon)公司也投入製造巡弋飛彈行列。戰斧巡弋飛彈可攜帶核彈、傳統彈頭與子母彈，採地形輪廓比對、慣性導引與全球定位系統(GPS)導引，因而具備高度準確性。戰斧巡弋飛彈射程高達1600公里，可由陸上載具、軍艦、潛艦與轟炸機發射。不過，陸射型在部署到歐洲地區之後引發很大的抗議以及國際壓力，在與蘇聯達成核子武器談判之後撤除；空射型因為造價太貴，不為空軍採用，空軍另行研發聯合直攻彈藥(JDAM)，因而只剩海軍在操作巡弋飛彈。1991第一次波灣戰爭期間，美軍艦艇發射戰斧巡弋飛彈攻擊伊拉克部隊，因而一戰成名，此後，美軍在敘利亞、科索沃、阿富汗、利比亞戰場都有動用戰斧巡弋飛彈。自衛隊現行12式陸基反艦飛彈由日本三菱重工集團研製，2015年正式服役，最大射程200公里，逐步取代88式反艦飛彈，優先部署在九州、沖繩等地來防衛西南諸島。2020年12月18日，日本內閣會議通過編列335億日圓（約74億新台幣）開發預算，預定以5年時間改良現有的12式陸基反艦飛彈，將射程從現有的延長至900公里，最終的射程距離將以1500公里為目標。由於12式陸基反艦飛彈部署進度太慢的情況下，為及早確保反擊能力，日本因而向美國採購具攻擊性的戰斧巡弋飛彈。