好市多（Costco）再掀搶購話題！近日有網友分享一款高CP值「紙抹布」，不僅吸水、吸油力強，還能重複水洗使用，搭上特價後換算單張只要1.1元，引發眾人關注直呼「太划算」。貼文曝光後掀起熱議，不少人實測大讚是「主婦救星」，甚至連修車族也點名必備，意外成為跨族群的熱門清潔神物。
好市多紙抹布特價爆紅 單張1.1元掀討論
一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享，自己剛辦會員卡時正值購物熱潮，意外發現朋友推薦的紙抹布正在促銷，換算下來每張僅約1.1元，立刻入手帶回家體驗。
原PO表示，平常炸物後流理台常沾滿油漬，但使用這款紙抹布後，發現吸油吸水效果相當出色，且幾乎不留污漬。此外，紙抹布還能簡單沖洗後重複使用約2至3次，等到髒污明顯再丟棄即可，使用起來既方便又不心疼，CP值相當高。
眾人狂讚「主婦救星」！還跨界成修車神器
貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少人留言表示「這個很厲害，根本主婦救星」、「我都拿來當廚房抹布，用1～2天再丟」、「太髒直接丟也不心痛」。也有內行人分享，這款紙抹布在維修設備、擦拭工具甚至清潔輪框都非常好用，「修車廠必備」、「比傳統抹布更好用」。
有網友指出，這款商品耐用度高，「一組可以用很多年」、「上次買是7年前現在還沒用完」，也有人感嘆價格與容量變化，認為近年包裝縮水但價格未降。整體而言，這款紙抹布仍因高CP值與實用性，持續在社群掀起討論熱度。
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一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享，自己剛辦會員卡時正值購物熱潮，意外發現朋友推薦的紙抹布正在促銷，換算下來每張僅約1.1元，立刻入手帶回家體驗。
原PO表示，平常炸物後流理台常沾滿油漬，但使用這款紙抹布後，發現吸油吸水效果相當出色，且幾乎不留污漬。此外，紙抹布還能簡單沖洗後重複使用約2至3次，等到髒污明顯再丟棄即可，使用起來既方便又不心疼，CP值相當高。
貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少人留言表示「這個很厲害，根本主婦救星」、「我都拿來當廚房抹布，用1～2天再丟」、「太髒直接丟也不心痛」。也有內行人分享，這款紙抹布在維修設備、擦拭工具甚至清潔輪框都非常好用，「修車廠必備」、「比傳統抹布更好用」。
有網友指出，這款商品耐用度高，「一組可以用很多年」、「上次買是7年前現在還沒用完」，也有人感嘆價格與容量變化，認為近年包裝縮水但價格未降。整體而言，這款紙抹布仍因高CP值與實用性，持續在社群掀起討論熱度。