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打蚊子不用拿電蚊拍了！高手「雙手沾水

」滅蚊成功率100%

建議把手或是打蚊子的器具以水沾濕，保持濕潤就可以達到擊殺蚊子100%的成功率。

▲飛行中的蚊子不容易打中，內行推薦「雙手沾水」，成功率高達100%。（示意圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

滅蚊免靠雙手！酒精輕噴秒擊暈：神器原理曝光

《NOWNEWS今日新聞》記者過去實測，不論蚊子停留在牆上或是正在飛行中，只要拿出酒精輕輕噴個1到2下，蚊子會瞬間暈眩倒地，完全不用依靠雙手。

▲若使用酒精對準蚊子噴灑，可讓讓蚊子難以準確找到目標，甚至掉落無法飛行。（圖／取自photoAC）

打蚊子失敗「第一步就錯了」！專家公布正確手勢：成功率大增

如果將手改成「上下夾擊」的方式去打蚊子，打死蚊子的成功率將大幅上升；若蚊子停留在牆面，則可以使用除塵滾輪，瞬間就能將蚊子黏住後即可丟仍掉

隨著天氣逐漸轉熱，蚊子開始變得活躍，不少人早已拿出電蚊拍等滅蚊工具。但近日有內行分享滅蚊神技，，能夠讓成功率大幅提升。有網友近日在Threads分享打蚊子小秘訣，他提到，該方法源自於他小時候打掃廁所時的經驗，如果有太多蚊子出沒，以這招就能迅速滅蚊，並發現大多數蚊子對於潮濕的物品沒有太大反應。滅蚊神招曝光後，瞬間在網路上引發大量討論，有人猜測「雙手沾濕」之所以可以更有效滅蚊，主要是因濕潤的手能「黏住」蚊子翅膀，防止牠因掌風或以更快速度逃脫，「手沾水之後，只要碰到蚊子就會啟動鎖定技，一路黏到你雙手合十為止，所以提升命中率」。除了雙手沾水以外，也有人推薦「使用酒精噴灑」，能夠擊殺蚊子的範圍更廣，至於為何酒精能夠成為滅蚊神器？主要是因酒精的揮發性氣味，會暫時干擾蚊子的感官，讓蚊子難以準確找到目標，甚至掉落無法飛行。不過酒精並非專門驅蚊，建議還是要改善居家環境如加強纱窗，除去積水物品等，才能真正有效感謝蚊蟲問題。而除了利用水、酒精滅殺蚊子以外，打蚊子也有正確手勢！一般我們打蚊子時都會以「雙手合十」的手勢出擊，但根據日本生活家事網站《grape》報導，一名生活達人提到，，完全不會髒手。根據日本千葉大學工程研究生院副教授中田敏之解釋，，這也是平常我們較難擊中飛行中的蚊子的原因。