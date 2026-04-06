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▲Linda（左）有「秀泰千金」之稱，身價約上億。（圖／TVBS提供）

Linda消失演藝圈11年！身價上億竟躲車裡哭

▲Linda（如圖）曾獨自開往河濱公園，在車內哭泣宣洩壓力，重新安放自己。（圖／TVBS提供）

Linda是誰？歌手、演員難不倒 嫁到美國去

藝人Linda（廖語晴）的爸爸是秀泰影城董事長廖治德，有「秀泰千金」之稱，2015年淡出演藝圈，生活重心放在家庭與育兒，去（2025）年當起YouTuber、錄製Podcast，近日她登上TVBS節目《地球黃金線》分享對於「選車」的獨特哲學，同時自爆有時會在停車場裡，關掉引擎，靜靜地坐在車內，為自己留5到10分鐘的喘息時間，也曾獨自開往河濱公園，在車內哭泣宣洩壓力，重新安放自己。Linda曾是歐系品牌休旅車車主，在決定換車時，展現了極致的務實主義，她笑說，雖然上網做了很多功課，但對她而言那些都是「紙上談兵」，為了得到最真實的使用者體驗，她經常利用搭Uber的機會，把每位司機當作專業顧問，每次一上車就問：「為什麼會選這款車？冷氣夠冷嗎？省不省油？」Linda認為Uber司機是重度使用者，他們的反饋最具參考價值，在多次調研後，她發現日系車在市區行駛的舒適度，最能滿足目前的家庭需求，因此決定捨棄原本偏好的歐美品牌，轉向日系油電車款，Linda大方公開愛車的後車箱，裡面堆滿雙人份的露營用具、滑板、足球、籃球，甚至還有備用零食。除了節能與空間表現，Linda也分享了這台車更深一層的意義，對她而言，它不只是交通工具，更是日常中難得的一段me time，在忙碌而緊湊的生活裡，她有時會在停車場裡，關掉引擎，靜靜地坐在車內，為自己留5到10分鐘的喘息時間，也曾獨自開往河濱公園，在車內哭泣宣洩壓力，重新安放自己。Linda在2002年以歌手身分出道，推出過3張專輯，也演過不少戲劇作品，包含《白色巨塔》、《櫻野三加一》、《飛行少年》等。2015年她淡出娛樂圈，專心接管家族事業，並嫁給了美籍韓裔律師，育有一對雙胞胎兒子，之後一家人定居海外，生活十分低調，2024年悄悄搬回台灣，並推出Podcast節目及經營YouTube頻道，重獲不少粉絲。