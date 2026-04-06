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▲Beomfreeca在餐廳上手揍女直播主。（圖／翻攝自韓網）

韓國知名實況主Beomfreeca過去靠吃播、料理直播打開知名度，曾是AfreecaTV（現已改名SOOP）代表性直播主之一，甚至還紅到登上人氣綜藝《Running Man》，不過他近日卻在直播中大脫序，不只在餐廳內公然抽菸，還動粗抓同桌女性頭髮、打頭、飆罵髒話等樣樣來，而這些畫面也全被直播出去，掀起韓網一片撻伐。Beomfreeca在4月5日晚間打開直播，畫面中他被目擊直接坐在餐桌前抽菸，完全無視韓國餐飲場所全面禁菸的規定，不僅如此，過程中他還對同桌的女直播主動粗，不只粗魯抓住對方頭髮，還出手打頭、爆粗口辱罵，因為現場完全是直播中，因此暴力行為也在第一時間就在韓網瘋。除了同桌女性之外，現場另一名男性直播主也遭波及，Beomfreeca在直播中不僅對女性動手，還有甩了男性同桌巴掌，成為貨真價實的暴力直播，由於所有爭議過程幾乎都是在鏡頭前發生，也讓大批網友怒轟直播平台管理鬆散，質疑改名後仍擺脫不了過去AfreecaTV常被批評的「低俗直播文化」標籤。面對外界排山倒海的批評，Beomfreeca今（6）日也緊急開直播道歉，甚至直接以「我是垃圾，我的人生走錯了，對不起，Beomfreeca」作為直播標題，承認自己行為失當，他在直播中表示，「是我輕率了，是我做錯了，大家罵我就好，不需要把其他人扯進來。」不過針對室內吸菸部分，他則試圖解釋稱，當時店內沒有其他客人，且店家已經打烊，老闆也允許他抽菸，所以他才會在店內點菸，強調如果現場還有其他人，自己就不會這麼做。