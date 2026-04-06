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▲楊丞琳新加坡演唱會開演前一週突然宣布取消，讓粉絲相當無奈。（圖／翻攝自IG@rainie77）

藝人楊丞琳原定4月11日在新加坡舉行的《房間裡的大象》世界巡迴演唱會，距離演唱會只剩下一個禮拜，卻突然宣布因為舞台硬體問題取消，讓許多粉絲感到相當可惜，再加上這是楊丞琳兩年內第二次放鳥新加坡歌迷，因此消息一宣布後就掀起許多關注。楊丞琳原定2026年4月11日在新加坡星宇表演藝術中心舉行《房間裡的大象》巡演新加坡站，沒想到卻在開唱前8天無預警宣布取消，主辦單位表示，主因是舞台硬體升降系統出現技術問題，無法在演出前如期完成搭建，基於安全性與演出完整性考量，才決定忍痛喊卡。不過這已經不是第一次，因為她在2024年8月原定舉行的新加坡演唱會，也曾因故取消，等於2年內2度在當地失約，讓不少粉絲直呼「太扯了」。由於這次宣布取消的時間點實在太倉促，不少海外粉絲早已安排機票、飯店與行程，損失相當可觀，消息一出立刻有人質疑：「舞台不能簡化嗎？」也有人直接把矛頭指向主辦單位，認為若場館本身條件有限，應該早在前期就做好評估，而不是等到開演前一週才宣布取消。另有部分網友則是懷疑和票房表現有關，不過官方都沒有出面回應。讓歌迷更心寒的是，演唱會取消消息延燒至今，楊丞琳本人及工作室並未第一時間親自出面說明，被不少死忠粉絲批評是「冷處理」，對於一位已經在新加坡市場兩度失約的歌手來說，這種沉默態度無疑再度重創當地歌迷信任感，也讓她多年累積的口碑受到不小影響。