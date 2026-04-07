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▲羅念外型清純、打扮時髦，IG經常分享各種美照。（圖／羅念IG@oshun94_）

▲羅念過去曾跟原子少年的江星熠交往。（圖／江星熠IG@glay_chiang）

▲曾敬驊（左）曾和陳昊森（右）主演同志神片《刻在你心底的名字》。（圖／資料照）

去年拿下金馬獎最佳男配角的28歲男星曾敬驊出道以來極少傳出緋聞，但近日被粉絲發現，他和擁有16.6萬粉絲的女網紅羅念似乎正在交往，兩人不僅小帳互相追蹤，日前還被拍到一前一後進家門的畫面，疑似在家中約會，低調煲愛。據《鏡週刊》報導，羅念3月29日下午出現在曾敬驊家中附近，身邊還跟著一名似乎不太熟識的男子，兩人一起進到曾敬驊住處的大樓。沒多久後，在附近吃完飯的曾敬驊則提著一袋食物返家，似乎是幫羅念準備的晚餐，兩人疑似在家中約會，陌生男子不確定是否為煙霧彈。而曾敬驊與羅念的互動早在社群上掀起粉絲關注，有粉絲發現兩人小帳互相追蹤，就連羅念的媽媽也都有追蹤曾敬驊的帳號，關係似乎不單純。羅念也經常分享自己抱著娃娃的合照，剛好曾敬驊有喜歡玩夾娃娃機的嗜好，讓人不禁將兩者做聯想，猜測他們私下有往來。羅念是校園影音頻道《一起上學吧》的班底，IG目前擁有16.6萬粉絲，前男友是曾參加過選秀節目《原子少年》的江星熠（舊名為江尚儒）。曾敬驊出道以來則極少傳出緋聞，與王淨曾一起主演電影《返校》，成為螢幕情侶，但兩人都表示只是很好的朋友，私下一起吃飯看起來也無異常，羅念可以說是他的第一個緋聞對象，也讓這段戀情備受矚目。曾敬驊的代表作除了《返校》外，還包含《刻在你心底的名字》，他在片中和陳昊森飾演相愛的男同志，卻不得不因社會眼光而分開，曾敬驊帥氣的外型也因此成為同志天菜，他還主演過電視劇《不良執念清除師》，入圍第28屆亞洲電視大獎最佳男主角，去年才靠電影《我家的事》，拿下金馬男配。