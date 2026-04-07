饗賓餐旅集團旗下有多個知名的buffet品牌，包含旭集、饗饗、饗A Joy等，去年7月開設「URBAN PARADIS」，主打「餐酒式的Buffet」，如今終於又要開設新分店，進駐Big City遠東巨城購物中心，百貨臉書粉專親自揭露此事，引起許多網友留言，但是開幕日期目前未定。
Big City遠東巨城購物中心的臉書粉專日前公告，文章寫到「大家的炙燒青鰤肚壽司、麵包蟹、炭烤牛排、干貝奶油鬆餅，準備來了」並標記「URBAN PARADIS」，果真引來許多網友留言，包含「期待，這樣不用常跑台北吃了」、「太棒了新竹終於有厲害的Buffet」、「想知道哪一天會正式開幕」等。
據悉，「URBAN PARADIS」將進駐Big City遠東巨城購物中心的6樓，該品牌定位為「餐酒式的Buffet」，匯聚美墨、歐陸、日式、東南亞到台式街頭等多樣美食，九大主題匯聚兩百多道料理，並有高達10幾款的酒品。
「URBAN PARADIS」餐價最低每人1090元起+10% 必吃菜色先看
「URBAN PARADIS」餐價最低為下午餐，每人1090元+10%、最貴為假日晚餐2090元+10%，而比照旭集、饗饗兩品牌中受歡迎的招牌菜色，包含松雪蟹腳、螃蟹、炸蝦、香魚、干貝、牛排、羊排等都有，另外推出許多「下酒」的好料理，饗賓集團當初也證實菜色將更重口味，像坊間常見的爐烤牛排，這裡進階成「煙燻熟成牛腹牛排」，也更拉高酒類品項比例。
🟡「URBAN PARADISE」餐價一覽
▪️午餐：平日1490 元、假日1790元
▪️下午餐：平日1090元、假日1490 元
▪️晚餐：平日1790元、假日2090元
以上皆需另加一成服務費
全台最難訂位吃到飽「島語」 第三家分店預計7月開幕
有「全台最難預約吃到飽餐廳」稱號的「島語」，首家店進駐台北漢來飯店，並陸續開設高雄店、桃園店之後，預計將進駐台中漢神洲際購物廣場，官方提及最快將於今年7月開幕。
目前全台有三家分店的島語自助餐廳，每個月1日開放隔月的訂位預約，每次總是秒殺被訂光，網上也有許多吃過的顧客分享必吃攻略，像是生猛海鮮中的藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有「島語」強調每日從漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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「URBAN PARADIS」餐價最低每人1090元起+10% 必吃菜色先看
「URBAN PARADIS」餐價最低為下午餐，每人1090元+10%、最貴為假日晚餐2090元+10%，而比照旭集、饗饗兩品牌中受歡迎的招牌菜色，包含松雪蟹腳、螃蟹、炸蝦、香魚、干貝、牛排、羊排等都有，另外推出許多「下酒」的好料理，饗賓集團當初也證實菜色將更重口味，像坊間常見的爐烤牛排，這裡進階成「煙燻熟成牛腹牛排」，也更拉高酒類品項比例。
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▪️午餐：平日1490 元、假日1790元
▪️下午餐：平日1090元、假日1490 元
▪️晚餐：平日1790元、假日2090元
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全台最難訂位吃到飽「島語」 第三家分店預計7月開幕
有「全台最難預約吃到飽餐廳」稱號的「島語」，首家店進駐台北漢來飯店，並陸續開設高雄店、桃園店之後，預計將進駐台中漢神洲際購物廣場，官方提及最快將於今年7月開幕。
目前全台有三家分店的島語自助餐廳，每個月1日開放隔月的訂位預約，每次總是秒殺被訂光，網上也有許多吃過的顧客分享必吃攻略，像是生猛海鮮中的藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有「島語」強調每日從漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
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