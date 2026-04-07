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民眾黨立委李貞秀近期爭議連環爆，她先前才在直播中自爆，指稱新竹市長高虹安曾收受前民眾黨主席柯文哲700萬元，隨即遭黨內移送中評會處理；隨後又有媒體揭露，李貞秀正是過去檢舉高虹安涉詐助理費案的關鍵證人之一。對此，前民眾黨中央委員張益贍狠酸，柯文哲最常自比雍正，現在問題大了，真正的「鈕祜祿氏」陳佩琪是否會將李貞秀打入冷宮？面對外界質疑，李貞秀5日晚間開直播回應，她以清宮劇《後宮甄嬛傳》為例自嘲，稱自己就像劇中的主角甄嬛，更自詡為「鈕祜祿貞秀」。她表示，鈕祜祿前期就如同「小白兔」一樣，歷經磨難後變得擅長權謀，甚至笑說：「所以我以後會變喔！呵呵」言談間暗藏伏筆。張益贍在臉書發文吐槽，指出「鈕祜祿氏」在歷史上為乾隆生母、雍正妃子，而「朕」柯文哲最常自比的就是雍正。現在問題大了，真正的「鈕祜祿氏」陳佩琪，等等會不會發文要求民眾黨中評會開除李貞秀黨籍、打入冷宮？張益贍更補充了句經典台詞：「賤人就是矯情。」來形容這場民眾黨甄嬛傳。相關發言在網路上迅速發酵，不少網友留言調侃「柯文哲真變成庸症帝」、「她是要出來搞史柯雍正的」、「別人甄嬛， 她真秀～逗」、「我的疑問？她為什麽有這個底氣自比鈕祜祿氏！加上之前說，只有柯文哲能叫她下台，真耐人尋味！」、「看來柯文賊應該是吃了人家什麼東西⋯？所以不提名也不行」、「後宮真煩傳」。