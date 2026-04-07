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▲高雄正義市場春捲引發疑似食物中毒一案，檢方率隊前往高雄正義市場調查。（圖／雄檢提供）

沙門氏菌常存在於蛋製品中 因此追查感染源

高達140位患者 30位人留院觀察

🟡高雄正義市場春捲疑似食物中毒案件時間表人包：

▪️2026年4月5日：

▪️2026年4月5日：

▪️2026年4月4日：

高雄市苓雅區正義市場春捲攤疑似食品中毒案持續擴大，截至4月6日16時止，已累計140人就醫，其中31人住院，已有12名患者初步驗出沙門氏菌陽性。高雄市長陳其邁今（7）日表示，市府已與高雄地檢署合作發動搜索偵查，將針對沙門氏菌常見的來源「蛋製品」進行溯源追查。高雄市長陳其邁今（7）日表示，市府通報系統自4月4日晚間即有民眾求診記錄，市府團隊隨即於4月5日中午前往正義市場稽查，因該攤商涉有重大食安風險，當場要求停止營業。陳其邁說明，沙門氏菌中毒潛伏期約4小時至48小時，臨床症狀包括發燒、嘔吐及消化道不適。由於沙門氏菌常存在於蛋製品中，目前檢警正追查感染源，釐清究竟是哪家工廠或農產品產業所在地出問題，並將針對散裝蛋通路加強稽查。高雄市衛生局提醒，民眾選購春捲等即食食品時，應注意環境衛生與食材保存，避免食用久置常溫之食品。若食用後出現腹痛、腹瀉、嘔吐或發燒等疑似中毒症狀，應儘速就醫並保留就醫單據及剩餘食品，以利後續疫調與求償。若雙方無法達成賠償共識，可撥打1950專線向市府消費者服務中心尋求協助。目前住院的140位市民中，仍有約30位留院觀察，其餘症狀減輕者已陸續出院或轉為門診追蹤。高雄市衛生局調查，本案正義市場該攤商並未投保「產品責任險」，受害消費者如證實因食品中毒就醫，依法可依據就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償，若雙方無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。不依照現行《食品安全衛生管理法》第13條相關規定，未強制要求未具商業登記攤商投保「產品責任險」，對此，高雄市經發局強調，正義市場屬民有市場，未來將加強宣導，協助公有市場餐飲類業者投保「產品責任險」，並將其納入市場攤位契約中，以維護業者及消費者權益。衛生局原已依違反《食品安全衛生管理法》第15條暨第44條、第49條規定，加重裁罰108萬，由於業者原先僅提供豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干、糖粉及花生粉等食材，經調查發現尚包含蛋品及肉絲，涉有刻意隱匿、規避妨礙調查情形，已影響疫調判斷完整性，再依《食品安全衛生管理法》第41條、第47條規定，加重裁罰36萬元，高雄市衛生局在接獲通報後立即展開稽查，業者5日僅聲稱春捲食材包含豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔，以及香腸與豆干，還有糖粉、花生粉等調味料。然而，，經向業者確認無誤，，衛生局局依《食品安全衛生管理法》第41條暨同法47條加重裁罰36萬，同時因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案移送地檢署偵辦。有網友在社群平台Threads發文痛訴，全家6人中午食用春捲後後身體不舒服，腹痛難耐且瘋狂腹瀉。後高雄市衛生局證實，4日晚間起已陸續接獲通報，不少民眾皆是在4日上午11時後食用該市場攤販的春捲，最快發病者在當天下午3點半就出現症狀。4日當日就醫人數累計至41人，其中30人診治後已返家休養，其餘患者則留院觀察中。