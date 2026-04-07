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▲江尚儒（左）分手羅念後，現任女友是中國網紅一枝南南（右）。（圖／江尚儒IG@glay_chiang）

▲曾敬驊去年拿下金馬獎最佳男配角，近日與羅念傳出緋聞。（圖／曾敬驊臉書）

男星曾敬驊和YouTube頻道《一起上學吧》班底、女網紅羅念傳出緋聞，兩人被拍到一前一後進入曾敬驊居住的社區大樓，彼此的IG小帳也互相追蹤，關係似乎不單純。而羅念過去還曾跟參加過選秀節目《原子少年》的江尚儒（現藝名江星熠）交往，江尚儒目前是伊林娛樂旗下模特兒，身高188公分，現女友則是中國網紅「一枝南南」（胡蔚）。羅念IG有16.6萬粉絲追蹤，經常分享美妝、春搭相關內容，年紀目測在30歲以下，很受年輕學生族粉絲歡迎。她過去在《一起上學吧》和江尚儒組成CP，私下也真的交往，但2024年江尚儒卻登上中國戀愛綜藝節目《勢均力敵的我們》，公開追求中國網紅一枝南南，這才讓粉絲發現羅念與江尚儒已經分手。而江尚儒過去曾參加過選秀節目《原子少年》，被分組在「木星」，但於第3輪比賽時遭到淘汰，雖然沒成功組成男團，但江星熠也自此開始加入演藝圈，被伊林娛樂簽約，成為旗下模特兒，目前IG有11.5萬粉絲追蹤，近年則多在中國活動。目前針對曾敬驊與羅念的緋聞，曾敬驊公司尚無回應。而他本人之前曾在採訪時說過，自己的理想型是眼睛大大的女生，談戀愛很少一見鍾情，喜歡慢慢相處的感覺。羅念則說自己的理想型是身高夠高、喜歡小動物的男生。曾敬驊的身高181公分，雖然小輸江尚儒，但也頗符合羅念提出的條件，兩人的緋聞受到外界注目。