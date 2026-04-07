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沙門氏菌是什麼？感染症狀整理

▲高雄市正義市場春捲食物中毒案持續延燒，目前已累計就醫人數達140人，其中12名患者初步驗出「沙門氏菌」陽性。（圖／雄檢提供）

沙門氏菌感染威力強！吃外食最危險

▲醫師提醒，沙門氏菌最常在蛋、肉製品出現，尤其吃外食時，務必將生蛋、生肉一定要烹飪完全再食用。（示意圖／取自pixabay）

高雄市正義市場4日爆發春捲集體食物中毒案，累計就醫人數已達140人，其中12名患者初步驗出「沙門氏菌」陽性，衛生局累計裁罰144萬元並移請法辦；林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，顏宗海說明，沙門氏菌最常在蛋、肉製品出現，，因為沙門氏菌引起的急性腸胃炎，嚴重出現脫水、代謝性酸中毒、敗血症等情況，少數（ 2％至10%）還有顏宗海提及，沙門氏菌的症狀發作，通常來得又急又快，初步大致會有等5種症狀；有鑒於氣溫準備逐漸升高，若民眾在用餐後出現類似症狀，絕不可輕忽，要立即就醫。顏宗海也提醒，沙門氏菌感染威力強，潛伏期約6至72 小時，想要避免感染，此外，，建議不論熟食、冰品或飲料，都要在1小時內吃完，否則就要放入僅有4度的冰箱抑制微生物孳生，或加熱到70度以上殺菌。