高雄市正義市場4日爆發春捲集體食物中毒案，累計就醫人數已達140人，其中12名患者初步驗出「沙門氏菌」陽性，衛生局累計裁罰144萬元並移請法辦；林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，沙門氏菌毒性強，較常在「蛋、肉製品」孳生，感染後通常有急性腸胃炎症狀，嚴重會脫水，甚至出現敗血症。
沙門氏菌是什麼？感染症狀整理
顏宗海說明，沙門氏菌最常在蛋、肉製品出現，對「老年人、幼童、孕婦、糖尿病、肝硬化」等免疫力低下族群威脅極大，因為沙門氏菌引起的急性腸胃炎，嚴重出現脫水、代謝性酸中毒、敗血症等情況，少數（ 2％至10%）還有「腸出血、腸穿孔、腹膜炎」，導致死亡。
沙門氏菌感染威力強！吃外食最危險
顏宗海提及，沙門氏菌的症狀發作，通常來得又急又快，初步大致會有「噁心嘔吐、腹痛、嚴重腹瀉、高燒不退、糞便夾帶黏液和血絲」等5種症狀；有鑒於氣溫準備逐漸升高，若民眾在用餐後出現類似症狀，絕不可輕忽，要立即就醫。
顏宗海也提醒，沙門氏菌感染威力強，潛伏期約6至72 小時，想要避免感染，吃火鍋、壽喜燒等外食時，生蛋、生肉一定要烹飪完全再食用，肉片不要刷一秒就吃。
此外，當食物處在攝氏7至60度的「危險溫度帶」時，就容易產生細菌，建議不論熟食、冰品或飲料，都要在1小時內吃完，否則就要放入僅有4度的冰箱抑制微生物孳生，或加熱到70度以上殺菌。
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顏宗海說明，沙門氏菌最常在蛋、肉製品出現，對「老年人、幼童、孕婦、糖尿病、肝硬化」等免疫力低下族群威脅極大，因為沙門氏菌引起的急性腸胃炎，嚴重出現脫水、代謝性酸中毒、敗血症等情況，少數（ 2％至10%）還有「腸出血、腸穿孔、腹膜炎」，導致死亡。
顏宗海提及，沙門氏菌的症狀發作，通常來得又急又快，初步大致會有「噁心嘔吐、腹痛、嚴重腹瀉、高燒不退、糞便夾帶黏液和血絲」等5種症狀；有鑒於氣溫準備逐漸升高，若民眾在用餐後出現類似症狀，絕不可輕忽，要立即就醫。
顏宗海也提醒，沙門氏菌感染威力強，潛伏期約6至72 小時，想要避免感染，吃火鍋、壽喜燒等外食時，生蛋、生肉一定要烹飪完全再食用，肉片不要刷一秒就吃。
此外，當食物處在攝氏7至60度的「危險溫度帶」時，就容易產生細菌，建議不論熟食、冰品或飲料，都要在1小時內吃完，否則就要放入僅有4度的冰箱抑制微生物孳生，或加熱到70度以上殺菌。