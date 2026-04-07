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▲10個月女嬰疑似因食用副食品蒸蛋感染沙門氏菌，短短兩天內病情急轉直下。（圖／民眾提供）

▲10月大女嬰吃蒸蛋出現血便與發燒症狀送往急診。（圖／民眾提供）

▲人體誤食沙門氏桿菌後，在4～48小時（平均約24小時）內就會發病，發病時間愈短。（圖／取自photoAC）

清明連假期間爆出食安疑慮！高雄苓雅區正義市場春捲事件持續延燒，。據食藥署指出，沙門氏菌感染常與雞蛋處理不當或加熱不完全有關，嬰幼兒更屬高風險族群，嚴重恐惡化為菌血症甚至腦膜炎。一名黃姓家長接受《NOWNEWS今日新聞》採訪分享，其女兒在10個月大嬰兒時期，，從輕微發炎惡化至高燒、血便，甚至出現末梢循環不良等危急症狀，緊急住院治療才脫離險境。黃姓民眾指出，第一天因女嬰出現血便與發燒症狀送往急診，當時從凌晨1點留觀至早上8點，經抽血檢查發炎指數僅為1，醫師評估後開立口服藥返家觀察。不料隔天凌晨再度出現異狀，黃姓民眾表示，第二次就醫時，進入病房後，兒科醫師初步判斷為沙門氏菌感染，隨即安排抗生素療程。她提到，由於嬰兒屬於高風險族群，感染後可能僅是腹瀉，也可能惡化為菌血症或腦膜炎等重症，面臨著嬰兒高燒與血便反覆發作，住院期間內心相當煎熬。經過1至2天糞便培養檢驗，醫師最終確認為沙門氏菌感染。黃姓民眾表示，，仍難以釐清感染來源。不過在持續接受抗生素治療後，女嬰於住院第5天順利康復出院。據食藥署指出，沙門氏桿菌廣泛存在於動物界，可透過人類、貓狗，以及蟑螂、老鼠等媒介污染食品。由其引發的食品中毒事件，在全球多數地區長年位居第一或第二位。以2018年歐盟為例，沙門氏桿菌造成的食源性疾病約占整體的三分之一。至於台灣方面，沙門氏桿菌所引發的食品中毒事件則排名第4，主要與國人飲食型態及習慣差異有關。人體誤食沙門氏桿菌後，在4～48小時（平均約24小時）內就會發病，發病時間愈短，症狀愈嚴重。主要症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒（高燒維持在38～40℃）、噁心、嘔吐，症狀持續 2～3天後會痊癒，但有5%的人會成為帶菌者。死亡率為1%以下。1、一般針對沙門氏菌造成腸胃炎的治療以補充水分及電解質為主，不需要給予抗生素治療。2、一些特殊病患，例如：新生兒（小於三個月大）、大於50歲以上的長者、器官移植患者、血液腫瘤患者、HIV感染者、有人造植入物的病人（人工血管、心瓣膜、人工關節等）、以及鐮刀型貧血患者，若出現持續性高燒、疑似菌血症或腸道外感染的情況，則應接受抗生素治療，以避免發生移轉性的感染。1、加熱：本菌不耐熱，於60℃加熱20分鐘即被殺滅，故食品應充分加熱，並立即食用。2、加熱後的食品應防止交叉污染，生食及熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用。3、注意手部衛生：處理食品之前，手部要清洗並保持潔淨。4、防止病媒侵入：應撲滅或防止鼠、蠅、蟑螂等病媒侵入調理場所，也不得將狗、貓、鳥等動物帶進調理場所，垃圾應加蓋並定時清除。5、被蒼蠅沾染、過期或腐敗等不潔食物，均應丟棄，切勿食用。