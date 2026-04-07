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▲羅念（如圖）和曾敬驊傳緋聞，而她的前男友也是藝人，正是《原子少年》江星熠。（圖／羅念IG@oshun94_）

28歲金馬獎最佳男配角曾敬驊，近日被粉絲發現疑似與有16.6萬粉絲的女網紅羅念熱戀中，兩人不僅小帳互相追蹤，日前還被拍到一前一後進家門的畫面，疑似在家中約會，火速引發熱議。而回顧曾敬驊理想型，他曾坦承理想型只要大眼睛就好，讓人聯想到傳過緋聞的王淨，被拍到與對方與及另一位友人AA制吃飯聊天的畫面，但兩人表示只是朋友關係。曾敬驊與王淨因在2019年合作《返校》結緣，私下多次被拍到出遊時都是以AA制付錢，且都非常自在的說笑聊天，關係非常單純。其實曾敬驊曾透露過理想型，還直呼：「大眼睛就好，其他都可以」，雖然這也跟大眼睛的王淨非常符合，但兩人私下只是非常好的朋友。曾敬驊近日被《鏡週刊》報導與網紅羅念的緋聞，報導指出羅念3月29日下午出現在曾敬驊家中附近，身邊跟著一名似乎不太熟識的男子，兩人一起進曾敬驊住處的大樓。沒多久後，在附近吃完飯的曾敬驊提著一袋食物返家，似乎是幫羅念準備的晚餐，兩人疑似在家中約會，陌生男子不確定是否為煙霧彈。而曾敬驊與羅念的互動早在社群上掀起粉絲關注，有粉絲發現兩人小帳互相追蹤，就連羅念的媽媽也都有追蹤曾敬驊的帳號，關係似乎不單純。羅念也經常分享自己抱著娃娃的合照，剛好曾敬驊有喜歡玩夾娃娃機的嗜好，讓人不禁將兩者做聯想，猜測他們私下有往來。羅念是校園影音頻道《一起上學吧》的班底，IG目前擁有16.6萬粉絲，前男友是曾參加過選秀節目《原子少年》的江星熠（舊名為江尚儒）。曾敬驊出道以來則極少傳出緋聞，與王淨曾一起主演電影《返校》，成為螢幕情侶，但兩人都表示只是很好的朋友，私下一起吃飯看起來也無異常，羅念可以說是他的第一個緋聞對象，也讓這段戀情備受矚目。對此，《NOWNEWS今日新聞》已向曾敬驊經紀公司傳訊詢問，但至截稿前尚未獲得回應。