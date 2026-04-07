我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾敬驊（如圖）有著帥氣外型，去年以《我家的事》奪下金馬獎最佳男配角，感情狀態備受矚目的他，爆出熱戀網紅羅念。（圖／NOWNEWS攝影中心）

曾敬驊爆秘戀她！羅念昔封「中原女神」背景起底

曾敬驊、羅念熱戀ing？網揪細節掀熱議

▲羅念（如圖）經常透過社群分享美妝，看似業配不少，也會PO出各種旅遊美照。（圖／羅念IG@oshun94_）

演員曾敬驊有著帥氣外型，去年以《我家的事》奪下金馬獎最佳男配角，感情狀態備受矚目的他，今（7）日遭週刊爆料戀情，對象是擁有16.6萬粉絲追蹤的網紅羅念，她不僅是YouTube頻道《一起上學吧》成員，也經常透過IG分享各種美妝，在網路上人氣頗高，更曾被稱作「中原女神」。羅念有著精緻臉蛋和傲人身材，從大學時期顏值就是校花等級，被稱作「中原女神」，引來關注。之後加入YouTube頻道《一起上學吧》，透過接訪、學生話題展開知名度，活潑個性也讓她迅速圈粉，IG有著16.6萬人追蹤。此外，羅念經常透過社群分享美妝，看似業配不少，也會PO出各種旅遊美照。近日羅念因戀情登上新聞版面，遭週刊爆料與曾敬驊秘戀，兩人不僅有追蹤IG，就連小帳也互相關注，就連羅念的媽媽也被發現追蹤曾敬驊，彼此關係引來粉絲討論。羅念遭週刊目擊疑似進出曾敬驊家中，甚至另找友人掩護，把戀情藏得頗好。對此，《NOWNEWS今日新聞》今早傳訊關心兩人關係，至截稿前未有回應。