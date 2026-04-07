高雄市正義市場4日爆出春捲食物中毒，根據高雄市衛生局最新統計，截至4月6日16時止，已累計140人就醫，其中31人住院，已有12名患者初步驗出沙門氏菌陽性，不少民眾在食用春捲後出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉甚至發燒，症狀與急性腸胃炎高度相似。如果上吐下瀉該如何緩解？營養師建議讓腸胃先休息，先補水、電解質，避免脫水，之後再慢慢吃清淡食物，至於可以喝運動飲料補水嗎？營養師則不建議，因糖分高、滲透壓相對也較高，反而可能引起滲透性腹瀉，如要飲用建議與開水以1：1的比例稀釋後再飲用。
林口長庚醫院臨床毒物中心顏宗海主任指出，春捲裡的高麗菜、豆干、豆芽菜、花生粉等配料，富含水分與營養，若在室溫下放置超過1至2小時，就會落入「危險溫度區」（攝氏7度到60度），容易讓細菌滋生。細菌性食物中毒最常見的是「大腸桿菌」與「金黃葡萄球菌」，民眾只要吃到被污染的食物，就可能出現急性腸胃炎症狀，所幸多數人只要妥善補水與服用腸胃藥，就能逐漸恢復。
上吐下瀉先讓腸胃休息
一旦出現上吐下瀉，首要任務是讓腸胃先休息，而非急著進食。台大醫院營養師在衛教文章中提醒，腸胃炎急性期應先暫停進食一段時間，讓腸道減少負擔，並以少量多次的方式補充水分與電解質，避免脫水。若正在頻繁嘔吐，口服電解質液較適合補充急性腸胃炎流失的離子，若只能使用運動飲料，則建議加水稀釋，避免高糖分加劇腹瀉。
先清淡、再漸進，避免油炸
當嘔吐減少、可以進食時，東元綜合醫院衛教資料建議，選擇「低纖、低油、低刺激」的溫和飲食，例如：白稀飯、白吐司、白饅頭、白麵包、清湯、米湯等，以減少腸道蠕動與糞渣，緩解腹痛與腹瀉。蛋白質來源則可選擇質地柔軟、少油的料理，如蒸蛋、嫩豆腐、去皮去筋的瘦肉、魚肉或雞肉。此外，當身體在上吐下瀉的情況下，應該避免油炸、高油煎肉類，減少腸胃負擔的食物。
可以喝運動飲料嗎？不建議！
台大醫院營養師在公開的衛教文章中提到， 液體補充以白開水補充即可，若嚴重腹瀉需要補充電解質，建議可至藥局購買專用口服補充液，其電解質比例與滲透壓較適合在腹瀉時作為補充。不建議選用市售運動飲料作為腹瀉時主要液體來源，因為市售運動飲料糖分高、滲透壓相對也較高，反而可能引起滲透性腹瀉，如要飲用建議與開水以1：1的比例稀釋後再飲用，避免攝取過多糖分；但仍須提醒市售運動飲料的電解質鈉離子比例偏低，不如專用口服補充液理想。
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上吐下瀉先讓腸胃休息
一旦出現上吐下瀉，首要任務是讓腸胃先休息，而非急著進食。台大醫院營養師在衛教文章中提醒，腸胃炎急性期應先暫停進食一段時間，讓腸道減少負擔，並以少量多次的方式補充水分與電解質，避免脫水。若正在頻繁嘔吐，口服電解質液較適合補充急性腸胃炎流失的離子，若只能使用運動飲料，則建議加水稀釋，避免高糖分加劇腹瀉。
先清淡、再漸進，避免油炸
當嘔吐減少、可以進食時，東元綜合醫院衛教資料建議，選擇「低纖、低油、低刺激」的溫和飲食，例如：白稀飯、白吐司、白饅頭、白麵包、清湯、米湯等，以減少腸道蠕動與糞渣，緩解腹痛與腹瀉。蛋白質來源則可選擇質地柔軟、少油的料理，如蒸蛋、嫩豆腐、去皮去筋的瘦肉、魚肉或雞肉。此外，當身體在上吐下瀉的情況下，應該避免油炸、高油煎肉類，減少腸胃負擔的食物。
可以喝運動飲料嗎？不建議！
台大醫院營養師在公開的衛教文章中提到， 液體補充以白開水補充即可，若嚴重腹瀉需要補充電解質，建議可至藥局購買專用口服補充液，其電解質比例與滲透壓較適合在腹瀉時作為補充。不建議選用市售運動飲料作為腹瀉時主要液體來源，因為市售運動飲料糖分高、滲透壓相對也較高，反而可能引起滲透性腹瀉，如要飲用建議與開水以1：1的比例稀釋後再飲用，避免攝取過多糖分；但仍須提醒市售運動飲料的電解質鈉離子比例偏低，不如專用口服補充液理想。