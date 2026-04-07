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▲民眾黨立委李貞秀質詢，行政院官員拒絕備詢。（圖／記者呂炯昌攝，2026.04.07）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議未解，行政院長卓榮泰先前稱呼李貞秀為「李女士」，且還下令在她資格未確認前，各部會一律不予其資料，並不接受質詢。李貞秀今（7）日首度於立院院會中質詢卓榮泰，但卓榮泰於質詢前走上備詢台向立院院長韓國瑜表達自身立場，認為李貞秀沒有依法放棄中國戶籍跟國籍，任何人只要有中華人民共和國國籍，就必須接受中共的法律、為其蒐集情報，但就會違背中華民國立委須守國家機密義務，因此行政官員沒有義務備詢。李貞秀7日赴立法院院會質詢卓榮泰，只見民眾黨團8人全體到場，並放上「捍衛中華民國法制」、「捍衛陸配參政權」牌子於桌前。李貞秀質詢時要求行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正上台備詢，當立法院長韓國瑜要求3人上台時，卓榮泰要求邱垂正、劉世芳不要上台，他緩緩走上備詢台，並說明拒絕質詢理由。卓榮泰表示，他今天步上這個台子，他必須要跟韓國瑜表達，這是基於對韓國瑜主持大院議事秩序的尊重與接受，但也容許他先向韓國瑜與大院表達目前心中真正想法，「站在對面的李貞秀女士，她並沒有依法放棄中國戶籍跟國籍，她完全不符合《兩岸人民關係條例》與我們《國籍法》當中明文規定，落實對中華民國的單一效忠，因此她沒辦法成為一個具有合法資格的中華民國國會議員，這個責任是在中國政府，不是在台灣政府。」卓榮泰說，任何人只要有中國國籍，他必須接受中華人民共和國的憲法、反分裂國家法、情報法、反間諜法及國家安全法，他就負有必須推動統一的義務，更要為中華人民共和國蒐集情報義務。卓榮泰表示，然而當作中華民國國會議員，必須要遵守國家機密、國家安全，若為中華人民共和國蒐集情報，就會違反台灣的法律、中華民國的法律，此兩項是違背的，沒有一個正常人可以做到這樣工作。卓榮泰指出，所有完備所有程序後，具有中華民國國會議員資格，才能在大院議堂依照《憲法》行使質詢權，「如果沒辦法完備此程序，他當然不是中華民國立委，就沒有權利行使《憲法》權利，那行政院也沒有義務接受這樣的答話。」因此行政官員在此向韓國瑜表達最大立場，就是行政院所有首長沒有義務接受一位不具備合法資格的中華民國國會議員在大院裡備詢，「這是我們對《憲法》忠誠遵守跟必須負起的責任」。對此，韓國瑜回應說，立委在開會時有向行政院長跟各部會首長質詢之權，此為《憲法》基於民意政治、責任政治所為的制度性設計，希望行政院長、各部會首長能依據相關規定，尊重立院立委質詢權。隨後，韓國瑜也宣布休息，黨團幹部到後方進行協商。