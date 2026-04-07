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民進黨台北市長布局遲遲未定，近期傳出黨內可能徵召立委沈伯洋參選，但隨即引發內部質疑聲浪，認為其仇恨值偏高，反對聲音不斷。對此，媒體人董智森建議，現任行政院長卓榮泰在台北政壇耕耘多年，不妨納入台北市長人選考量，若能勝選，甚至有機會成為未來副總統布局的重要人選。董智森6日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，現在最力挺沈伯洋的人，包括聯電創辦人曹興誠、媒體人周玉蔻，但他認為，若沈伯洋真具備吸引力，大罷免不至於一席都不成功，反映出民眾對其「青鳥頭」形象的反感。董智森直言，沈伯洋難以拓展中間選民支持，即使支持者再怎麼力捧也沒有用，甚至調侃「如今最樂見他參選的反而是藍營」。董智森進一步透露，多數民進黨台北市議員參選人更傾向由立委王世堅擔任帶動選情的「母雞」，原因在於王世堅受中間選民歡迎，對整體選情較為有利。他提到，民進黨內部也清楚，想拿下台北市長難度極高，選戰重點在於鞏固議會席次。此次僅提名25席議員，遠低於議會61席的一半，顯示黨中央對北市選情態度保守，盼提名者全數當選。董智森表示，目前真正主動表達參選意願的僅有壯闊台灣理事長吳怡農，但黨內評估其連立委選戰都未能勝出，更遑論挑戰市長大位。至於其他被點名的人選，自王世堅起便頻頻「踢皮球」，多稱仍有更適合人選，顯示綠營對台北市選情普遍不具信心。不過，董智森提議，卓榮泰或許是相對理想的人選，其歷任台北市議員、立委、總統府副秘書長、行政院秘書長，一直到現任行政院長，在台北政壇累積逾30年資歷，若他願意出馬挑戰蔣萬安 並成功勝選，那麼未來極可能成為副總統的潛在人選。