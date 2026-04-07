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▲民眾黨立委李貞秀質詢，行政院官員拒絕備詢，再度上演「空氣質詢」。（圖／記者呂炯昌攝，2026.04.07）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議，內政部與陸委會質疑未放棄中國國籍，行政院長卓榮泰先前稱呼李貞秀為「李女士」，且還下令在她資格未確認前，各部會一律不予其資料，並不接受質詢。李貞秀今（7）日首度於立院院會中質詢卓榮泰，但卓榮泰與行政院官員拒絕上備詢台，讓李貞秀再度上演「空氣質詢」，她也再度怒轟民進黨政府霸凌中配。李貞秀7日赴立法院院會質詢卓榮泰，只見民眾黨團8人全體到場，並放上「捍衛中華民國法制」、「捍衛陸配參政權」牌子於桌前。李貞秀質詢時要求行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正上台備詢，當立法院長韓國瑜要求3人上台時，卓榮泰要求邱垂正、劉世芳不要上台，他緩緩走上備詢台，並說明拒絕質詢理由。立法院長韓國瑜於是宣布休息。在休息結束後，李貞秀開始質詢，但行政官員全未上台，李貞秀批卓榮泰也是雙標，只想鞏固自己的票源，不想顧全國人民福祉，過去蔡政府時期陸配當選就職沒有任何問題，換上賴政府卻開始極盡刁難，帶頭霸凌歧視中配，「憑什麼40%的賴總統跟60%的蔡總統唱反調」，行政院還要繼續違法雙標？在中華民國憲法體制下，行政院應該接受監督、被質詢，這樣踐踏民意、操弄司法，還有資格成為執政黨嗎？民進黨暴力、踐踏法治、壓制異議、封殺監督，今天不只針對李貞秀，更是想對所有新住民發出訊號，中配在國會聲音可以被否定、可以被消失，中配只配當二等公民嗎？李貞秀說，民進黨還要繼續用抗中保台騙國人嗎？李貞秀砲轟，民進黨政府整天喊「抗中保台」，自己內部每天爆共諜。民進黨現在是把「共諜」當標籤在亂貼嗎？說她會竊取國家機密，請問證據在哪？拿不出來就是赤裸裸的政治抹黑。更諷刺的是，真正抓到的共諜在哪裡？就在你們民進黨自己人裡。嘴巴喊「抗中保台」，結果是什麼？嘴巴抗中、身體親中，嘴上反中、實際養共、賺紅錢。對在野黨，沒證據就抹紅、抹黑、扣帽子。對自己人，一堆案件一個接一個爆，卻輕輕選擇放下、快速切割。這不是雙標，什麼才是雙標？請卓內閣團隊誠實面對，不是守護國安，是連自己內部都守不住的「破口政府」，民進黨還要繼續用抗中保台來騙國人？李貞秀也感謝所有立院同僚，共同捍衛中華民國憲法，感謝這段期間，所有支持她的立院同僚，還有不畏強權，一起捍衛中華民國憲法的各界先進，感謝柯文哲創辦台灣民眾黨，以及黃國昌主席確實做到多元包容，把所有真心愛台灣的新住民當自己人，堅定信守承諾，讓歷史上第一個中配立委走進國會。最後，李貞秀再次強調，她唯一效忠中華民國，會堅定捍衛台灣民主自由，行使中華民國立委職權，李貞秀哽咽淚訴，拜託所有善良的台灣新家人，一起阻止毀憲亂政的賴政府繼續惡搞，一起成就更好的中華民國，交給下一代更好的台灣。