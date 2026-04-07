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行政院長卓榮泰今（7）日上午赴立院備詢，他主張民眾黨立委李貞秀尚未依法放棄中國的戶籍、國籍，恐遭中共依法律為由，為其蒐集情報，因此行政官員沒有義務備詢；不過最終立法院長韓國瑜仍讓李貞秀上台質詢，掀起綠營不滿聲浪。對此，民進黨立委陳培瑜提及李貞秀曾說過的一段話，直呼：「聽來令人不寒而慄！」更喊話盡快讓李貞秀女士離開立法院。陳培瑜表示，韓國瑜就是違憲又違法的院長，竟然讓李貞秀女士上台總質詢。根據《兩岸人民關係條例》規定，必須在台設籍滿10年，並且註銷中國「戶籍」，才能登記參選。當選後依照《國籍法》，不允許雙重國籍，必須在「到職」以前，辦理放棄外國「國籍」。如果違法，應由立法院解除公職。「李貞秀戶籍、國籍都沒處理好，根本不具備合法的立委資格。」陳培瑜強調，行政院已經多次強調，只有合法立委才有憲法給予的質詢權，所以官員無法在質詢台上回答李貞秀；但韓國瑜身為立法院長，不僅不依法解職李貞秀，甚至還讓他上台對行政院長總質詢，完全違憲又違法！更何況，中共《國家情報法》規定，所有國民都有配合搜集情報的義務，以李貞秀現在的國籍與戶籍狀態，是否需要配合？陳培瑜直言，這段話聽來令人不寒而慄，為了李貞秀家人的安全，也為了中華民國台灣的安全，韓國瑜、民眾黨，請別再坐視不管，盡快讓李貞秀女士離開立法院！回顧李貞秀先前接受館長專訪時表示，自己是來自中國湖南衡陽的「湘妹子」，並自爆：她還大讚，中國民眾對政府的擁戴率很高，具有強烈的民族榮耀感，且生活品質與公民素養都持續提升，認為這些都是中國值得驕傲之處。