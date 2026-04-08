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▲酷說他在韓國跟年紀稍長的人講話都一定要用敬語，因為他們相當注重輩分。（圖／Ku's dream酷的夢-YouTube）

YouTube頻道「Ku's dream酷的夢」由31歲法籍網紅「酷」經營，他去年打造網路節目《中文怪物》爆紅，吸引228萬人訂閱，如今酷卻被前員工爆料，疑似私下酸台灣人很自卑，引發熱議。據悉，酷其實在來台灣前，曾定居韓國，但因被台灣4大優點吸引，才選擇來台發展；如今酷的愛台形象受到重創，粉絲都在等他出面回應。酷過去曾到韓國當交換學生，並在當地住了2年半時間，最後卻選擇來台定居，他曾在影片中分享原因，主要有4大關鍵。首先，酷稱讚台灣的飲食多樣化，他表示韓國飲食多半比較重口味，長期外食讓他吃得很痛苦，但台灣飲食有較多選擇，還有自助餐可以自己夾菜，讓對很多食物會過敏的他，覺得在台灣外食方便許多。第二點，酷稱讚台灣不用講敬語，不同年紀的人也比較容易打成一片。酷表示，韓國很注重輩分、長幼有序，如果對長輩說韓文沒加敬語，對方就會不高興，這讓身為外國人的酷感到很困擾，反而台灣就沒這種問題。第三，台灣的生活壓力也比韓國小，酷解釋，韓國人很注重儀表、流行時尚，走在街上，大家都會掃描你身上的穿搭，或是看你長怎樣，這讓他覺得很有壓力；在台灣則可以輕鬆做自己，穿得比較特別或是隨便也不會被側目。最後，最重要的一點，酷稱讚台灣讓他有歸屬感，他說自己在韓國時，永遠會被當成「外國人」，感覺外界很難真心接納他，但在台灣不會有這種感覺。酷稱讚台灣人很有包容力、很歡迎新朋友，這裡的生活方式讓他覺得比較有動力、看得到未來，因此最終才決定在2017年時來台定居，他也順利於2023年拿到移民署核發的中華民國永久居留證。總結以上4點因素，看得出來酷很喜歡台灣，但前員工日前爆料稱，酷有一次受邀到大學演講，學校提議他可以聊聊百萬點閱的企劃祕訣，他卻輕浮的回應：「」這段話讓不少粉絲都對其改觀，甚至覺得酷人設翻車。不過還是有許多粉絲支持他，認為他是被惡意解讀或是陷害，期待酷能出面回應。《NOWNEWS今日新聞》也已傳訊詢問酷爭議內容，但至截稿前未獲得答覆。