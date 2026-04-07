美國一隻罹患罕見疾病「短脊椎症候群」的狗狗「咪莉梅」，因身體比例特殊，呈現頭大身小的模樣，宛如卡通角色「大頭狗」。咪莉梅曾在收容機構等待三年才被領養，最終被剛失去愛犬的夫妻接回家中，雖然牠外型獨特，卻未影響生活能力，反而以親人、活潑的個性融入新家庭，為夫妻倆帶來許多歡笑與療癒。
真實版「大頭狗」罹罕病！收容所等3年才被領養
根據外媒《The Dodo》報導，咪莉梅幾年前被送進動物救援機構，儘管外型討喜又吸睛，卻遲遲沒有遇到合適的主人，整整等待了三年，才終於迎來第一份收養申請，申請人正是艾琳巴卓（Erin Budrow）與丈夫。
兩人當時剛失去陪伴多年的愛犬蘇利（Sullie），仍沉浸在失落之中，希望透過新的生命重新找回家的溫度，於是在艾琳生日當天，將咪莉梅接回家中。她也坦言，「接回來之後，真的很難想像牠竟然等了三年才被領養。」
咪莉梅開心融入新家庭！獨特外型融化主人心房
原本夫妻倆擔心咪莉梅的身體狀況，計畫小心翼翼照顧牠，避免對骨骼與關節造成負擔，但沒想到牠個性活潑、行動力十足，完全顛覆想像。咪莉梅不只喜歡跳躍、爬山健行，還特別熱愛在雪地奔跑，「一般狗狗能做的事，牠幾乎都做得到，只是體型更小、更可愛。」
每次外出散步，咪莉梅總會吸引眾人目光，不少人形容牠像動畫《怪獸電力公司》裡的角色麥克瓦斯基（Mike Wazowski），或是卡通中的小淘氣（Scrappy-Doo），特殊外型讓人印象深刻。
雖然加入這個家庭的時間不長，但咪莉梅展現出的溫柔與信任，已經深深打動這對夫妻，「牠是我們遇過最甜的狗狗。」艾琳笑說：「我和先生常常互看，會忍不住問對方牠真的存在嗎？」經歷漫長等待後，咪莉梅終於找到屬於自己的歸宿，而對夫妻倆而言，這段相遇也像命中注定，「牠本來就應該在我們身邊。」
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根據外媒《The Dodo》報導，咪莉梅幾年前被送進動物救援機構，儘管外型討喜又吸睛，卻遲遲沒有遇到合適的主人，整整等待了三年，才終於迎來第一份收養申請，申請人正是艾琳巴卓（Erin Budrow）與丈夫。
兩人當時剛失去陪伴多年的愛犬蘇利（Sullie），仍沉浸在失落之中，希望透過新的生命重新找回家的溫度，於是在艾琳生日當天，將咪莉梅接回家中。她也坦言，「接回來之後，真的很難想像牠竟然等了三年才被領養。」
原本夫妻倆擔心咪莉梅的身體狀況，計畫小心翼翼照顧牠，避免對骨骼與關節造成負擔，但沒想到牠個性活潑、行動力十足，完全顛覆想像。咪莉梅不只喜歡跳躍、爬山健行，還特別熱愛在雪地奔跑，「一般狗狗能做的事，牠幾乎都做得到，只是體型更小、更可愛。」
每次外出散步，咪莉梅總會吸引眾人目光，不少人形容牠像動畫《怪獸電力公司》裡的角色麥克瓦斯基（Mike Wazowski），或是卡通中的小淘氣（Scrappy-Doo），特殊外型讓人印象深刻。
雖然加入這個家庭的時間不長，但咪莉梅展現出的溫柔與信任，已經深深打動這對夫妻，「牠是我們遇過最甜的狗狗。」艾琳笑說：「我和先生常常互看，會忍不住問對方牠真的存在嗎？」經歷漫長等待後，咪莉梅終於找到屬於自己的歸宿，而對夫妻倆而言，這段相遇也像命中注定，「牠本來就應該在我們身邊。」