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國民黨彰化縣長布局遲遲未明，近期更傳出內部裂痕擴大，黨中央今（7）日上午宣布，將不採初選或協調式民調，改以直接徵召方式，鎖定前考紀會主委魏平政出馬，同時進行人事調整，規劃由現任縣黨部主委謝衣鳯接任中央副秘書長。然而消息一出，謝衣鳯隨即強硬表態，不僅拒絕接任新職，還宣示將持續爭取提名，讓彰化選情更添變數。國民黨副秘書長李哲華今日說明，中央提名審核委員會評估後認為，彰化縣政治情勢較為特殊，因此決定授權組發會直接啟動徵召程序，不會辦理初選或民調協調。他指出，被徵召者須具備兩項條件：一是本人有強烈參選意願，二是擁有勝選條件，並強調整體決策完全以「最大勝選機會」為前提，並無任何條件交換。不過，這項安排立刻引發謝衣鳯不滿，她選擇立刻在臉書發聲，首先向支持者致歉，坦言結果可能不如預期，但隨後話鋒一轉，強調說：「我還沒放棄，盡力的爭取到最後一刻！」她進一步喊話，依然希望能在黨中央公告的提名辦法下，爭取代表國民黨爭取彰化延續執政的機會，也期盼在鄭麗文主席出訪交流回台灣後能有所轉圜。謝衣鳯提到，過去在朱立倫前主席的懇談後，她接下了縣黨部主委的重擔，包括親自籌措黨務運營的經費，以及凝聚基層走過總統大選。謝衣鳯直言，基層同仁跟支持者都是她擔任主委一職後最堅實的後盾；鄭麗文主席上任後，也希望她能繼續留任彰化縣黨部主委，期勉能順利完成彰化各級選舉提名作業，並帶領彰化贏得最終勝選。最後，謝衣鳯重申，身為國民黨的一份子，職務上的異動尊重黨中央的安排，自己將卸下彰化縣黨部主委；同時，「」，除了避免落實條件交換退選的說法，也期盼黨中央能把重要人事安排，留給真正有需要舞台的優秀同志。