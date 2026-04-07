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▲永井瑪麗表示，自己為粉絲而工作，對於負面評論不會太在意。（圖／Maria Nagai Official IG@nagaimaria1218）

▲永井瑪麗亞20幾歲就想要有小孩，所以決定把寶寶生下來，當單親媽媽。（圖／Maria Nagai Official IG@nagaimaria1218）

日本AV女優永井瑪麗亞（永井マリア）去年9月宣布懷孕消息，並於今年2月底卸貨，母子均安，她近日受訪坦言，懷孕期間依然繼續工作，且作品銷量比之前還要好，目前年收入近1億日圓（約2000萬元新台幣），對於遭受道德批判，永井瑪麗亞說：「只要市場還有需求，希望一輩子都能當現役女優！」據日媒《集英社online》報導，永井瑪麗亞透露，懷孕期間的影片銷售量比以前成長得更快，月收入也從幾百萬日圓漲到超過1000萬日圓，現在年收入接近1億日圓（約2000萬元新台幣），讓她笑說：「2025年要繳的稅額高得嚇人！」針對孕期進行拍攝遭受外界批評，永井瑪麗亞表示：「社會上確實存在著一定數量的『孕婦癖（Pregnancy Fetish）』受眾，我的工作方針並非受限於傳統『成人片女星』的框架，而是針對『永井瑪麗亞的粉絲』來經營。因此，我希望能將人生中不常有的懷孕期間作品，也呈現給支持我的粉絲！」至於外人覺得「妳的小孩好可憐」、「妳到底在想什麼」，永井瑪麗亞說：「我認為有這些看法是很正常的，不過，我並不會刻意去關注那些負面的聲音。」她表示，自己熱愛這份工作，「而且這份工作也能讓我賺到足夠的錢來養活我的孩子！」今年29歲的永井瑪麗亞擁有混血臉孔、K罩杯好身材，過去的作品多為重口味類型，升格人母的她透露，孩子的父親是她當時交往的男友，但對方沒有結婚打算，而自己從20幾歲就想要有小孩，所以決定把寶寶生下來，由她獨自撫養，永井瑪麗亞說，前男友沒有承認自己是孩子的生父，但一直在經濟上支持她。