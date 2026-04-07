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▲信現場演唱〈死了都要愛〉，三度挑戰高音都破音，本人和台下觀眾笑翻。（圖／翻攝自鮮娛君微博）

54歲搖滾歌手信（本名蘇見信）以高亢、嘶吼的鐵肺唱腔為大眾熟知，不過近年出現不少質疑他老了、高音唱不上去的聲音，日前開唱三度破音的畫面掀起討論，對此，信罕見霸氣回應酸民：信4日在無錫舉辦「盡興而活」巡迴演唱會首場，期間帶來招牌歌曲〈死了都要愛〉，但三度挑戰高音都破音，本人和台下觀眾笑翻，還有人大喊「屁股夾緊了」來揶揄偶像，雖然當天氣氛看似歡樂，但事後卻出現的言論，關鍵字還登上熱搜。針對高音失常遭許多酸民做文章，信昨（6）日在微博正面反擊，寫下：貼文曝光後，大批粉絲發聲給予支持，「老了老了也是加長法拉利」、「一點都不老！煩死那些網絡用語了，不用在意哦」、「什麼時候的努力都不心酸」、「沒有人有資格改變任何人，但用心看的人只會希望你，做到問心無愧就好，而不是什麼都不了解，先定義」、「我純路人，去無錫玩順便看了信哥的演唱會，跟『心酸』完全不沾邊，魅力爆棚，超級值得一看！」信的經典代表作還有〈離歌〉、〈One Night In 北京〉、〈天高地厚〉、〈一了百了〉等，極具爆發力的高音至今依舊是KTV的男高音門檻，近年，他的演藝重心轉向中國大陸，頻繁現身於《披荊斬棘的哥哥》、《時光音樂會》等綜藝節目，憑著高䠷的身材、幽默率直的性格及穩定輸出的金嗓，成功在對岸圈粉無數。