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台北市政府研考會6日公布最新民調，台北市長蔣萬安施政滿意度達69.1%，逼近7成，較上次調查提升了4.4個百分點。對此，文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，蔣萬安在「形象」與「政績」兩大選戰關鍵要素上表現突出，已然「獨步」於藍軍諸位大咖，甚至可能牽動北台灣整體選情，綠營新北蘇巧慧的選情也恐連帶受到重創。鈕則勳表示，蔣萬安逐步塑造出「剛柔並濟」的政治形象，在「剛」的一面，他展現強烈監督執政黨的立場，被視為「抗綠先鋒」，有助於穩固藍營基本盤，堪稱是「在野第一勇」；而在「柔」的部分，則透過推動育兒與家庭友善政策，呼應其「三寶爸」形象，進一步吸引中間選民支持。在政績方面，鈕則勳列舉，包括台北大巨蛋啟用、推動「生生喝鮮乳」與免費營養午餐等政策，均帶動其他縣市跟進；此外，與輝達（NVIDIA）合作簽約，也被視為強化台北邁向「AI首都」的重要布局；再加上台北市於2026年榮獲「李光耀世界城市獎」特別獎，進一步提升國際能見度。相關成果也反映在民調上，有高達76.9%的市民以居住在台北市為榮。鈕則勳形容，形象與政績的結合，讓蔣萬安如同手握「倚天劍、屠龍刀」般的優勢，若由其領軍藍營出征，將對整體選戰布局產生關鍵影響。他指出，在江啟臣於台中初選勝出後，藍營六都戰力逐漸成形，「六星連動」的選戰格局已然浮現。針對綠營布局，鈕則勳認為，此外，中台灣方面仍有盧秀燕與江啟臣坐鎮，若藍營形成「北中戰力輻射」相互拉抬選情的效益擴散，屆時蔣萬安為全台藍軍選將助選，將更加從從容容、游刃有餘。鈕則勳最後以近期熱播戲劇《逐玉》中「武安侯」形象作比喻，認為蔣萬安如同「萬安侯」掛帥出征，在政績與形象兼具下，氣勢不容小覷。