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▲宏匯廣場上半年啟動改裝計畫，其中最受矚目的為4樓、5樓將於4月下旬開幕佔地115坪的大型親子樂園「享樂園」。（圖／翻攝自thread@smncchen）

▲宏匯廣場4月16日起開跑「尊寵女王節」檔期，首11日全館當日累計滿3000贈300元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台北101董事長賈永婕出席，台北101《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》開展記者會。（圖／記者鍾怡婷攝）

新莊宏匯廣場年初結束電影院營運後，空間規劃持續更新，官方表示，預計4月下旬在4、5樓引進大型親子樂園「享樂園」，設有旋轉木馬、海盜船等設施；至於原電影院所在的8樓與10樓目前仍在規劃中，不排除調整影廳規模，甚至有機會完全移除影院設施，轉而引進岩盤浴等新型態空間。此外，新莊宏匯廣場迎接溫馨母親節，將在5月8日晚間7點30分舉辦活動晚會，壓軸還有長達300秒的絢麗煙火秀。今（7）日新莊宏匯廣場執行董事柯愫吟透露，上半年將啟動改裝計畫，其中最受矚目的為4樓、5樓將於4月下旬開幕佔地115坪的大型親子樂園「享樂園」，園區內規劃旋轉木馬、海盜船等遊樂設施；餐飲方面也將引進3家全新品牌，另有薯條品牌「POTATO CORNER」預計於4月17日正式開幕，此外7樓也規劃在今年進行改裝升級。同時商場將導入智慧電梯系統，提升運輸速度與載客量至1.6倍，讓消費者等候時間明顯縮短；至於原「新宏匯影城」所在空間，未來不排除調整影廳規模，有可能全面撤除電影院設施，也有機會縮減規模改為小型影廳，甚至有機會轉型導入岩盤浴等全新業種。柯愫吟也指出，宏匯廣場2026年第一季營運表現亮眼，較去年同期成長20％，清明連假期間更大幅成長25％，其中以3C業種成長56％表現最佳，其次為餐飲業種，另如Lopia亦有53％成長，全年業績目標上看60億元。，歡迎熱愛表演、表演欲十足的在地顧客同台競技，晚會壓軸則由長達300秒的絢麗煙火秀，點亮溫馨的母親節夜晚。並且宏匯廣場4月16日起開跑「尊寵女王節」檔期，首11日全館當日累計滿3000贈300元；名品／大家電／健康器材單筆滿1萬元贈1000元，另外刷聯名卡或是母親節重點業種，包括化妝品、香氛、珠寶都還以加碼回饋，多重優惠疊加，回饋率直上15%。除高消滿額回饋，為全方位搶攻家庭客群，宏匯廣場同步推出「週間限定會員專屬」好禮，周一至週四餐飲專櫃限定累計滿2000元贈100 元，周一至周五全館單筆滿2500元，即贈雙面砧板、湯盤、不沾刀具三件組或宏匯廣場100購物金等好禮。台北101《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》將那隻帶著深沈黑眼圈、完美體現上班族心聲的憂鬱小兔「星期一的布魯斯（Monday Bruce）」帶上海拔382公尺的高空，將89樓觀景台全面翻轉為全台最高雲端辦公室。除了布魯斯用怪可愛的姿態進駐摸魚區，可以打卡拍照外，現場更設有快展店提供超萌公仔及一番刮抽獎遊戲，讓旅客可以帶走屬於自己的命定布魯斯。