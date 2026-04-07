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▲▼36歲張菁芳（上圖左、下圖）與黃舒駿親密靠頭合影。（圖／黃舒駿臉書）

60歲音樂人黃舒駿以〈馬不停蹄的憂傷〉、〈未央歌〉、〈戀愛症候群〉活躍80、90年代樂壇，2011年3月和小24歲張菁芳（Sophia）在美國註冊結婚，昨（6）日適逢兩人結婚15周年「水晶婚」，他罕見分享夫妻合照放閃，並公開告白：「多麼幸福，讓我遇見妳...」其中老婆的高顏值成為網友討論焦點。昨天深夜，黃舒駿於粉專上傳一系列在高級餐廳慶祝結婚15周年的照片，可見他的太太張菁芳長髮落肩，一對大眼水汪汪，五官甜美，穿一件無袖小洋裝，皮膚相當白嫩，與黃舒駿親密靠頭合影，兩人的大兒子「象象」、女兒「Sheena」也一同入鏡，一家四口幸福美滿。配文中，黃舒駿向嬌妻甜蜜告白，「從第一天，就確定會有這一天。多麼幸福，讓我遇見妳...我們的結婚十五週年。」網友紛紛留言：「太太好美喔」、「好配，老婆好漂亮，而且是有氣質的那種美麗」、「我竟然沒認出這是黃舒駿！只想說老婆好年輕」、「因妻變年輕」、「才子佳人！」黃舒駿和妻子張菁芳相識於一場歌唱比賽，2010年，年僅21歲張菁芳參加福州舉辦的選秀節目，黃舒駿正巧為該場賽事的評審，兩人透過網路展開熱烈聯繫，而這段相差24歲的戀情進展神速，與妻子張菁芳認識僅3個月，黃舒駿便認定對方是共度一生的伴侶，最終成功抱得美人歸。2011年，黃舒駿、張菁芳正式步入禮堂，分別在台中與台北舉辦盛大婚禮，當時黃舒駿以一首原創情歌深情告白，讓全場賓客感動不已，婚後，張菁芳退居幕後全力支持丈夫事業，並在隔年於美國順利產下一子，後來更湊成了一個「好」字。