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▲張凌赫高中老師跟粉絲對話，親揭他真實性格。（圖／微博@娛大蜀黍）

28歲中國男星張凌赫（本名張家瑋）以《逐玉》爆紅後，過往經歷也不斷被網友狂挖。近日他的高中老師在私人朋友圈分享與張凌赫的對話截圖，再度於網路上瘋傳。只見對話中，老師親切稱張凌赫為「小寶」，與他高大帥氣形象超反差的暱稱，直接把大家萌翻。而他的高中老師也揭他學生時期的私下面貌，竟爆料他跟高冷沾不上邊，「成天嘻皮笑臉」，引發爆笑。張凌赫老師近日在私人朋友圈，分享與張凌赫之前的對話截圖後，再度引發討論。只見老師親切的叫張凌赫「小寶」，問他在偶像劇《愛你》是不是真的有60次吻戲，驚訝說「昨天到18集材親了四回」，讓張凌赫哈哈大笑後，馬上否認：「沒有沒有沒有那麼多」，連打多個「沒有」，看起來略顯害羞。許多網友也開始問張凌赫學生時期的事情，老師也都一一解答，有人問張凌赫在學校是不是比較高冷，老師竟吐槽：「他高中那會跟高冷沾不上邊，成天嘻皮笑臉」，超大反差引發爆笑；也有粉絲問張凌赫上課認不認真、會不會打瞌睡，老師否認後指出他上課認真，但話鋒一轉又偷爆料：「就是腿太長，桌子下面放不下，每次都是腿往過道裡一橫」。老師也大讚張凌赫很聽話，「性格特別好，腿很長、臉很帥，我忙的時候，還能幫我帶帶兒子」，展現師生之間的好交情。由於張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，是中國演藝圈公認的「理工學霸」，粉絲也詢問他是否在學生時期學得很認真，結果老師竟說「他學得挺輕鬆啊」。除此之外，老師也大讚張凌赫很多人追，是學校風雲人物、情商也很高。張凌赫私下與對外高大帥氣不同的模樣，也讓粉絲再度被迷翻，「原來小赫赫上學時是這模樣，也太萌了吧」、「好萌好可愛好喜歡好親切」、「張凌赫那就是陽光開朗大男孩囉」、「原來高冷都是假象，骨子裡就是個愛笑的大男孩啊，瞬間更愛了！」