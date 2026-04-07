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國民黨主席鄭麗文今（7）日下午1時30分搭機飛抵上海，展開6天5夜的訪中之行；而就在出發前夕，國民黨突然發佈一支宣傳影片，以「和平才能安心躺平」為主軸，為鄭麗文這趟「鄭習會」鋪路，卻也掀起一波負面聲浪。時代力量黨主席王婉諭痛批，藍營根本搞錯了「躺平」一詞，且鄭麗文刻意挑在「鄭南榕殉道日」前往一個極權國家，顯得格外諷刺。王婉諭指出，「躺平」源自中國年輕世代，象徵在高壓環境下對未來失去希望的消極抗議，並非輕鬆享受生活的狀態，更不是台灣社會的日常寫照。她強調，在艱困的國際情勢下，台灣人一直兢兢業業地工作、養家，守護共同建立起來的生活，大家所珍惜的那份歲月靜好，不是有人去跟北京談來的，是眾人自己一點一滴拼出來的。「真正在躺平的，是鄭麗文主席領導的中國國民黨。」王婉諭進一步批評，國共兩黨主席上一次正式會面已是10年前，國民黨長期未能執政，遂轉向以對中共釋出善意作為政治路線，試圖透過交流換取所謂「和平」，他們以為只要消極地配合中共，就能得到政治利益，所以才在國會中不審預算、阻擋國防、刻意擺爛，用「躺平」的方式，傷害台灣的民主制度。王婉諭質疑，這樣的策略實際上是在削弱台灣的防衛意志，並對國際盟友釋出錯誤訊號，她提到，美方近期已延後一筆約130億美元的對台軍售案時程，反映對台灣內部政治訊號的疑慮。王婉諭直言，在此背景下，鄭麗文選擇訪中，恐被解讀為向北京釋出訊號，甚至可能影響國際對台支持，若台灣最大在野黨與中共裡應外合，導致美國的信心動搖，後果不容小覷。「今天是4月7號，37年前的這一天，鄭南榕先生選擇用生命，守護每一個台灣人說話的權利、守護台灣走自己的路的權利。」王婉諭續指，諷刺的是，鄭麗文卻選在這一天，飛往一個連發文都可能被捕的極權國家，配合中共的宣傳機器，去跟習近平合影。王婉諭更喊話鄭麗文，台灣的國家安全，不是他們向中共表忠的工具。最後，王婉諭強調，鄭麗文不能代表台灣的多數民意，台灣人所珍惜的日常，不能被躺平、下跪的中國國民黨，拿去當談判桌上的籌碼。她呼籲，台灣人要做好的國民、要建立好的國家，「這條路上，我們不能躺平，更不能下跪，只能挺直腰桿一步一步走下去」。