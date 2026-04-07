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前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近日接受媒體專訪，提及檢廉過去搜索住家時態度強勢，幾乎翻遍所有物品，似乎意圖尋找大量現金，不過經過長達4小時翻箱倒櫃，最終什麼也沒搜到，僅帶走保險箱以及約100本存摺，沒想到，這部分卻意外成為網路熱議焦點。對此，陳佩琪則解釋存摺的來源，並反問：「有很多嗎？」陳佩琪表示，今（7日）訪問節目出來， 網民什麼都沒注意到，只注意到她家有百本存摺，還稱「嚇死寶寶了」，不好意思，是嚇到人了嗎？她進一步解釋，2014年就曾拿出20年來夫妻的年報稅資料公布在競選總部的牆上，這次是自兒子17歲買了她的房子申報後，就把之前的存摺碎掉，然後繼續保留往的。陳佩琪細數，這10年來家裡5個人，加上媽媽的，加上過世父親的，這10多年來，6人截角報廢的存摺將近百本，有很多嗎？早期在一銀投資基金，除儲蓄存摺外，還有理財存摺，買一檔基金1個月若扣3次，一行是單位數，一行是匯率，一行是基金淨值，馬上好幾頁存摺就去了。最後，陳佩琪也語帶諷刺地說：「那天檢簾看了那麼多截角存摺，眼睛都亮起來，想說隨便找找，一定有大老闆或議員，不知匯入多少贓款吧？不知道你們看完了沒有？眼睛沒脫窗吧？」