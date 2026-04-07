台中全新百貨「漢神洲際購物廣場」4月10日將正式開幕，館內將集結超過500家品牌進駐，規模達到6.6萬坪，有多家米其林星級名店、必比登推薦餐廳，話題性十足的有首度進駐台中的島語、LOPIA，且機車還可享有免費停車，《NOWNEWS》整理進駐品牌、餐飲亮點一文看。
🟡台中漢神洲際購物廣場4/10開幕
台中漢神洲際購物廣場將在4月10日正式開幕，將有超過500個品牌、合計150個全台首家、台中獨家與旗艦店型、6.6萬坪超大空間，且將是台中首座結合大型購物商場及電影院的大型地標。
漢神洲際購物廣場整體樓層規劃自地下3樓至6樓，其中商場營業樓層涵蓋地下1樓至6樓，提供供2500席汽車停車位與4100席機車停車位，共6600席超多停車空間。
🟡台中漢神洲際購物廣場4/10開幕，進駐餐飲一覽
【全台首家品牌】
樂蔬 LE SHU、そらのいろ SORANOIRO、作 天麩羅・割烹、千房 Diversity、尚屋 新韓式燒烤、TOM CAT BAKERY、中山 Red Label、春香飯店、Bravo Champagne 布娜飛香檳吧、豆腐里、茗菓 Ming GO共 11 家。
【台中獨家品牌】
島語 （7月上旬於台中獨家登場）、Ten Thousand、SPORTS NATION、うなぎ四代目菊かわ （百貨首家）、餃子の王將、雞三和、nana's green tea、椒朋友、ROCK BEEF 排排沾、開丼 燒肉VS丼飯等共10家。
【米其林、必比登推薦餐飲】
◾漢來名人坊 - 米其林星級、香港米其林高級粵菜
◾SORANOIRO - 全台首家、必比登推薦，東京車站拉麵街排隊名店
◾作 天麩羅．割烹 - 全台首家、米其林二星日本主廚監製高端日料品牌
◾うなぎ四代目菊かわ - 日本米其林餐盤推薦鰻魚飯
◾Nara Thai Cuisine - 米其林推薦泰式料理
◾印度淇里思 - 米其林連續五年推薦
🟡台中漢神洲際購物廣場4/10開幕，進駐品牌一覽
精品部分有GIORGIO ARMANI （台中獨家）、DOLCE & GABANNA （台中獨家）、GENTLE MONSTER （台中獨家）、FERRAGAMO、FENDI Casa、BOSS、JOHN VARVATOS （台中獨家）、CANALI（台中獨家）、EMPORIO ARMANI、J.LINDEBERG等全面集結。
美妝保養有多家品牌以旗艦店規格進駐，CHANEL（台中獨家精品美妝店型）、DIOR（旗艦店裝）、PRADA Beauty （全台首家精品美妝旗艦店裝）、GUCCI Beauty （全台最大）、TOM FORD （提供全球最新的店裝與頂奢服務）、GIORGIO ARMANI、布娜飛香檳沙龍 （全台首家）、ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛、LANCOME 蘭寇..等，集結全台最齊全保養、彩妝及香氛陣容, 從精品美妝、頂級保養到沙龍級香氛一次滿足！
潮流話題名店，GANNI （台中獨家）、A.P.C. （台中獨家）、MARITHE+FRANÇOIS GIRBAUD （台中獨家）、 MARK GONZALES （台中獨家）、Matin Kim （台中獨家）、MAISON KITSUNE （全新店型）、運動品牌 New Balance （全新型態概念店）等同步登場，展現多元潮流穿搭樣貌。
🟡台中百貨最大停車規模！交通資訊與停車優惠
汽機車：停車優惠方面，機車全面提供當日免費停車服務；汽車則依消費金額提供停車折抵，開幕首年平日持館內消費發票最高可享6小時免費停車，持中信漢神洲際聯名卡最高可享4小時停車優惠，漢神APP會員亦享免費停車1小時；此外，憑當日洲際棒球場賽事門票亦可享額外停車折抵優惠。
大眾運輸：顧客可搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘12、58、71、105、700路公車，約10分鐘即可輕鬆抵達；4月10日至4月30日另規劃捷運接駁車服務，往返文心崇德站與松竹站，捷運站發車時間為每日11:00至21:00，每30分鐘一班前往漢神洲際購物廣場，商場端則於11:30至22:00每30分鐘一班返程至捷運站。
此外，4月10日至5月10日期間推出大眾運輸優惠活動，民眾出示接駁車QR CODE畫面、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，APP會員憑館內消費1000元更有機會抽千元禮券，另憑相關證明搭配館內消費滿500元發票，還可兌換台中捷運單程票一張。
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台中漢神洲際購物廣場將在4月10日正式開幕，將有超過500個品牌、合計150個全台首家、台中獨家與旗艦店型、6.6萬坪超大空間，且將是台中首座結合大型購物商場及電影院的大型地標。
漢神洲際購物廣場整體樓層規劃自地下3樓至6樓，其中商場營業樓層涵蓋地下1樓至6樓，提供供2500席汽車停車位與4100席機車停車位，共6600席超多停車空間。
【全台首家品牌】
樂蔬 LE SHU、そらのいろ SORANOIRO、作 天麩羅・割烹、千房 Diversity、尚屋 新韓式燒烤、TOM CAT BAKERY、中山 Red Label、春香飯店、Bravo Champagne 布娜飛香檳吧、豆腐里、茗菓 Ming GO共 11 家。
【台中獨家品牌】
島語 （7月上旬於台中獨家登場）、Ten Thousand、SPORTS NATION、うなぎ四代目菊かわ （百貨首家）、餃子の王將、雞三和、nana's green tea、椒朋友、ROCK BEEF 排排沾、開丼 燒肉VS丼飯等共10家。
【米其林、必比登推薦餐飲】
◾漢來名人坊 - 米其林星級、香港米其林高級粵菜
◾SORANOIRO - 全台首家、必比登推薦，東京車站拉麵街排隊名店
◾作 天麩羅．割烹 - 全台首家、米其林二星日本主廚監製高端日料品牌
◾うなぎ四代目菊かわ - 日本米其林餐盤推薦鰻魚飯
◾Nara Thai Cuisine - 米其林推薦泰式料理
◾印度淇里思 - 米其林連續五年推薦
🟡台中漢神洲際購物廣場4/10開幕，進駐品牌一覽
精品部分有GIORGIO ARMANI （台中獨家）、DOLCE & GABANNA （台中獨家）、GENTLE MONSTER （台中獨家）、FERRAGAMO、FENDI Casa、BOSS、JOHN VARVATOS （台中獨家）、CANALI（台中獨家）、EMPORIO ARMANI、J.LINDEBERG等全面集結。
美妝保養有多家品牌以旗艦店規格進駐，CHANEL（台中獨家精品美妝店型）、DIOR（旗艦店裝）、PRADA Beauty （全台首家精品美妝旗艦店裝）、GUCCI Beauty （全台最大）、TOM FORD （提供全球最新的店裝與頂奢服務）、GIORGIO ARMANI、布娜飛香檳沙龍 （全台首家）、ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛、LANCOME 蘭寇..等，集結全台最齊全保養、彩妝及香氛陣容, 從精品美妝、頂級保養到沙龍級香氛一次滿足！
🟡台中百貨最大停車規模！交通資訊與停車優惠
汽機車：停車優惠方面，機車全面提供當日免費停車服務；汽車則依消費金額提供停車折抵，開幕首年平日持館內消費發票最高可享6小時免費停車，持中信漢神洲際聯名卡最高可享4小時停車優惠，漢神APP會員亦享免費停車1小時；此外，憑當日洲際棒球場賽事門票亦可享額外停車折抵優惠。
大眾運輸：顧客可搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘12、58、71、105、700路公車，約10分鐘即可輕鬆抵達；4月10日至4月30日另規劃捷運接駁車服務，往返文心崇德站與松竹站，捷運站發車時間為每日11:00至21:00，每30分鐘一班前往漢神洲際購物廣場，商場端則於11:30至22:00每30分鐘一班返程至捷運站。
此外，4月10日至5月10日期間推出大眾運輸優惠活動，民眾出示接駁車QR CODE畫面、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，APP會員憑館內消費1000元更有機會抽千元禮券，另憑相關證明搭配館內消費滿500元發票，還可兌換台中捷運單程票一張。