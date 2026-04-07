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▲台中漢神洲際購物廣場4月10日開幕， 商場中央規劃挑空採光天井，引入自然光影。（圖／業者提供）

▲◾全台最難訂位的自助餐廳「島語」將於7月上旬於台中獨家登場。（圖/記者張嘉哲攝）

▲全台首創美妝香檳吧「布娜飛香檳沙龍」搭配多款香檳與紅白酒。（圖／漢神提供）

▲漢神洲際購物廣場-交通資訊。（圖／漢神提供）

台中全新百貨「漢神洲際購物廣場」4月10日將正式開幕，館內將集結超過500家品牌進駐，規模達到6.6萬坪，有多家米其林星級名店、必比登推薦餐廳，話題性十足的有首度進駐台中的島語、LOPIA，且機車還可享有免費停車，《NOWNEWS》整理進駐品牌、餐飲亮點一文看。台中漢神洲際購物廣場將在4月10日正式開幕，將有超過500個品牌、合計150個全台首家、台中獨家與旗艦店型、6.6萬坪超大空間，且將是台中首座結合大型購物商場及電影院的大型地標。漢神洲際購物廣場整體樓層規劃自地下3樓至6樓，其中商場營業樓層涵蓋地下1樓至6樓，提供供2500席汽車停車位與4100席機車停車位，共6600席超多停車空間。樂蔬 LE SHU、そらのいろ SORANOIRO、作 天麩羅・割烹、千房 Diversity、尚屋 新韓式燒烤、TOM CAT BAKERY、中山 Red Label、春香飯店、Bravo Champagne 布娜飛香檳吧、豆腐里、茗菓 Ming GO共 11 家。島語 （7月上旬於台中獨家登場）、Ten Thousand、SPORTS NATION、うなぎ四代目菊かわ （百貨首家）、餃子の王將、雞三和、nana's green tea、椒朋友、ROCK BEEF 排排沾、開丼 燒肉VS丼飯等共10家。◾漢來名人坊 - 米其林星級、香港米其林高級粵菜◾SORANOIRO - 全台首家、必比登推薦，東京車站拉麵街排隊名店◾作 天麩羅．割烹 - 全台首家、米其林二星日本主廚監製高端日料品牌◾うなぎ四代目菊かわ - 日本米其林餐盤推薦鰻魚飯◾Nara Thai Cuisine - 米其林推薦泰式料理◾印度淇里思 - 米其林連續五年推薦精品部分有GIORGIO ARMANI （台中獨家）、DOLCE & GABANNA （台中獨家）、GENTLE MONSTER （台中獨家）、FERRAGAMO、FENDI Casa、BOSS、JOHN VARVATOS （台中獨家）、CANALI（台中獨家）、EMPORIO ARMANI、J.LINDEBERG等全面集結。美妝保養有多家品牌以旗艦店規格進駐，CHANEL（台中獨家精品美妝店型）、DIOR（旗艦店裝）、PRADA Beauty （全台首家精品美妝旗艦店裝）、GUCCI Beauty （全台最大）、TOM FORD （提供全球最新的店裝與頂奢服務）、GIORGIO ARMANI、布娜飛香檳沙龍 （全台首家）、ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛、LANCOME 蘭寇..等，集結全台最齊全保養、彩妝及香氛陣容, 從精品美妝、頂級保養到沙龍級香氛一次滿足！潮流話題名店，GANNI （台中獨家）、A.P.C. （台中獨家）、MARITHE+FRANÇOIS GIRBAUD （台中獨家）、 MARK GONZALES （台中獨家）、Matin Kim （台中獨家）、MAISON KITSUNE （全新店型）、運動品牌 New Balance （全新型態概念店）等同步登場，展現多元潮流穿搭樣貌。汽機車：；汽車則依消費金額提供停車折抵，開幕首年平日持館內消費發票最高可享6小時免費停車，持中信漢神洲際聯名卡最高可享4小時停車優惠，漢神APP會員亦享免費停車1小時；此外，憑當日洲際棒球場賽事門票亦可享額外停車折抵優惠。大眾運輸：顧客可搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘12、58、71、105、700路公車，約10分鐘即可輕鬆抵達；4月10日至4月30日另規劃捷運接駁車服務，往返文心崇德站與松竹站，捷運站發車時間為每日11:00至21:00，每30分鐘一班前往漢神洲際購物廣場，商場端則於11:30至22:00每30分鐘一班返程至捷運站。此外，4月10日至5月10日期間推出大眾運輸優惠活動，民眾出示接駁車QR CODE畫面、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，APP會員憑館內消費1000元更有機會抽千元禮券，另憑相關證明搭配館內消費滿500元發票，還可兌換台中捷運單程票一張。