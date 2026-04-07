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▲黃沐妍即將在下個月生產，她也於IG分享與老公拍的海邊寫真。（圖／黃沐妍IG@tystarpiggggg）

35歲藝人黃沐妍（小豬）在去年10月結婚、11月宣布懷孕好消息，常常會在社群分享生活點滴的她，也於6日在IG曬出海邊拍攝的孕婦寫真，大方秀出挺著孕肚的真實身材，她感性表示再過1個月就要生產，身體的變化、情緒波動、心跳的連結，「都在提醒我原來幸福，是如此真實地存在著」。黃沐妍在產前1個月，分享了一張在海邊拍攝的超美孕婦寫真，只見她穿著白色鏤空針織裝，大方露出孕肚，牽著丈夫的手開心漫步在沙灘上，表情看起來非常幸福。黃沐妍也在文中感嘆珍惜當下的美好人事物，「有些時刻，不用等未來，現在就很值得被記住」。她也透露距離生產只剩1個月，在這段時間，自己學會放慢生活步調，感受也更多，「身體的變化、情緒的流動、每一次心跳的連結，都在提醒我，原來幸福，是如此真實地存在著」。黃沐妍去年宣布懷孕好消息時，透露懷孕期間參加了3場馬拉松賽事，並感謝一路上相助、支持的老公、醫師與教練。但其實，她在得知懷孕後，第一時間就與醫師討論是否該放棄馬拉松行程，不料醫師反問她：「如果妳因為這個寶寶放棄人生夢想，妳會恨他嗎？」這句話讓她陷入兩難。最終她決定帶著寶寶一起追夢，表示：「如果我媽媽因為我沒完成她想做的事，我會很難過，所以我選擇讓他陪我一起完成」。黃沐妍也順利帶著寶寶跨越時差，完成芝加哥馬拉松、紐約馬拉松。而在今年1月，黃沐妍挺著孕肚與老公舉辦盛大婚禮，婚禮選在典華舉辦，整體風格為歐式宮廷風，耗資200萬打造。現場邀請眾多好友如謝忻、范姜彥豐等人出席，更有林育羣等歌手獻唱，婚宴氣氛溫馨如小型演唱會。黃沐妍還特地安排90歲外婆陪同穿上白紗，祖孫共披白紗的場面十分溫馨。