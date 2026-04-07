▲萊姆病預防方式。（圖／疾管署提供）

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▲萊姆病病原蟲。（圖／疾管署提供）

▲萊姆病病原蟲。（圖／疾管署提供）

我國今年出現首例萊姆病境外移入病例，為北部60多歲本國籍女性，今年3月10日在瑞典就醫並被診斷，3月17日入境台灣後因症狀未改善，經醫院通報採檢確診，目前已經返家休養。萊姆病為我國第四類法定傳染病，自2007年列入統計至今，累計21例確定病例（每年約0至3例），均為境外移入病例；感染國家以美國13例為多，其餘為瑞典、英國、法國等歐洲國家。萊姆病潛伏期為3至30 天，平均約7天。疾管署防疫醫師林詠青表示，萊姆病是人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。萊姆病潛感染者有70%至80%會出現遊走性紅斑，感染初期會有頭痛、發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒的症狀，若無妥適治療，後期可能會出現心臟或神經系統異常。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，北部60多歲本國籍女性自2024年5月起居住瑞典，自述會至住家附近森林活動並曾被蚊蟲叮咬。今年3月10日因皮膚出現紅癢症狀至當地醫院就醫，經診斷為萊姆病並服用抗生素治療。個案在3月17日入境台灣後因出現血尿症狀且皮膚症狀未改善，分別於3月18日及3月25日至醫院就醫，經醫院通報採檢送驗確認感染萊姆病。依個案潛伏期活動史及暴露史，研判感染地為瑞典，目前已返家休養。全球近年萊姆病疫情呈上升趨勢且地理分布明顯擴大，美國2023年病例數至少89,000餘例，且有從該國東北部蔓延至南部地區之地理擴散趨勢；歐洲每年平均報告約132,000例病例，主要分布於北歐、東歐及西歐部分國家，其中德國於2025年部分地區病例數明顯增加，瑞典每年報告約1萬餘例病例；亞洲之韓國及日本2023年病例數均創近年新高，2025年分別累計約39及18例。疾管署提醒，民眾至野外或前往流行地區時應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊蟲藥劑。返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並儘快沐浴及換洗衣物；如發現遭硬蜱叮咬，應用鑷子夾住蜱的口器，小心將蜱摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。如出現疑似症狀，請儘速就醫，並告知旅遊接觸史以利醫師診斷治療。