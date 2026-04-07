我是廣告 請繼續往下閱讀

應中共領導人習近平的邀請，國民黨主席鄭麗文率團訪中，今（7）日上午從松山機場前往上海，開啟為期6天的訪問行程。外界關注「鄭習會」是否能為兩岸關係帶來變化。對此，陸委會主委邱垂正發表嚴正聲明，強調政府反對任何為了換取交流而傷害國家主權尊嚴的行為，並正告國民黨此行絕不能淪為中共統戰分化的工具。邱垂正指出，政黨間的互動絕對不能取代官方溝通機制，涉及公權力的事務必須由兩岸政府務實對話，才能真正保障民眾福祉。他同時正告中共當局，唯有與台灣民選合法政府溝通，兩岸關係才能達成良性發展。他提醒鄭麗文，絕大多數國人支持強化國防實力，堅定捍衛台灣的決心絕不屈服，請國民黨務必嚴肅看待事實，切勿配合中共的政治劇本演出。邱垂正呼籲，鄭麗文此行應如實反映台灣主流民意，當面要求中共當局立刻停止軍機艦擾台等施壓行為，正視中華民國存在的事實。他提醒，國民黨應堅定拒絕沒有中華民國生存空間的「一中框架」陷阱，不可附和北京當局消滅中華民國的敘事或政治倡議。陸委會也劃出法律紅線，強調赴中交流必須嚴格遵守《兩岸條例》，在未經政府授權下，嚴禁簽署任何政治性協議或進行公權力項目協商，法律紅線絕對不能踩。