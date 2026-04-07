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▲費玉清即便退出螢光幕，6年來依舊默默行善，至今捐款已經達千萬台幣。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）

▲方芳表示，費玉清不喜歡跟外界接觸，並跟老友喊話稱，如果想要聯繫，朋友永遠都在身邊。（圖／方芳小紅書）

美聲天王費玉清（小哥）2020年1月正式退休，6年多來除了有他捐款千萬台幣給流浪毛孩的消息，不再有新聞見報，一如他不願公開談私事的低調個性。與費玉清交情超過40年的資深藝人方芳，近日日前，方芳在小紅書開放大家提問，一名粉絲好奇「有沒有小哥費叔叔的消息」，方芳一看就嘆氣：方芳表示，費玉清向來不喜歡跟外界接觸，接著跟老友喊話：「他想要跟我們聯繫的時候，朋友永遠都在身邊！」費玉清和方芳的情誼深厚且純粹，在演藝圈中以「超越性別的至交」著稱，兩人當年相識於秀場，建立起革命情感，經常同台演出並互開玩笑，方芳曾經分享，與費玉清好到可以睡在同一個房間卻從來不會緋聞。方芳過去在節目中開玩笑問費玉清，為何對她沒有遐想，費玉清以「咱倆的感情比兄弟還親」幽默回應，此外，方芳對費玉清的生活習慣與性格瞭如指掌，多次在節目中大爆小哥的糗事，費玉清也曾經提到，方芳會在他家換內衣、穿他的汗衫，顯見雙方的關係已經昇華如親姊弟。