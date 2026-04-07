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國民黨主席鄭麗文入住南京東郊國賓館，現場戒備森嚴，公安、便衣人員密集巡邏。（圖／記者陳韻年攝）

設宴款待鄭麗文 宋濤再提「九二共識」是兩岸定海神針

鄭麗文不忘再提連戰訪中成果 強調台灣人可擺脫悲情

國民黨在主席鄭麗文的帶領下，在今（7）日展開「2026和平之旅」。睽違10年，國民黨魁再率團訪中，中國沒怠慢，國台辦主任宋濤親自接機，陪同鄭主席一起搭高鐵前往南京，並入住距離中山陵3公里外的東郊國賓館。晚間，宋濤特別在飯店裡設宴，宴請國民黨一行人。現場戒備森嚴，《NOWNEWS今日新聞》記者實地勘查發現，在鄭麗文一行人抵達飯店前2小時，公安、便衣人員早已進駐鐘山風景區，並在飯店附近加強巡邏，直到鄭麗文車隊進入飯店。晚上六點，晚宴準時開席，宋濤、鄭麗文為兩岸關係進展，各自特別舉杯。雙方致詞時，宋濤表示，國共兩黨的交流是對中華民族、兩岸同胞的共同使命和重大責任，並說出心中三點期望。其中特別強調「九二共識、反對台獨」是2005年國共兩黨確定的共同政治基礎，是兩岸關係和平發展的定海神針。反之，民進黨當局拒不承認「九二共識」，甘當外人的棋子，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣帶向危險的境地。宋濤也特別提及今年是孫中山誕辰160週年，國共兩黨齊聚在南京重溫、繼承中山先生遺志，具有特殊意義，願同中國國民黨一道，勇擔歷史重任，團結兩岸同胞，為中華民族偉大復興不懈奮鬥，護台海和平穩定。相信鄭麗文此行會感受到祖國大陸在習近平總書記和中國共產黨領導下取得的巨大發展成就，為兩黨關係、兩岸關係做出新的貢獻。面對宋濤的熱情，鄭麗文則表示，此次訪中行有四項重大歷史意義，強調兩黨將共同證明兩黨有能力、決心、智慧，用和平解決所有的問題，不會成為麻煩製造者，而是區域和平的「締造者」。發表談話時，鄭麗文不忘呼應宋濤，特別指出從歷史經驗來看，充分顯示「只要堅持『九二共識、反對「台獨』」，兩岸就能交流、對話；反之，台海就會陷入動盪不安。這個政治基礎歷久彌新，是當前兩岸關係的定海神針。最後，鄭麗文不忘再提前主席連戰21年前的訪中成果，締造兩岸和平發展的黃金年代。雖然現在國民黨在台灣是在野黨，但如何讓台灣走向和平繁榮，是國民黨不推諉，也不能閃躲的重大責任。台灣不該淪為地緣政治的棋子，甚至於是「棄子」，此次訪問彰顯台灣人可以擺脫悲情、掌握自己命運的強大自主性，國民黨給予人民選擇和平與繁榮的機會。