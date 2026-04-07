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國民黨主席鄭麗文今（7）日率團抵達上海，展開為期6天5夜的訪問行程，外界也關注是否能為兩岸關係帶來變化。前立委游毓蘭在臉書發文表示，中共中央台辦兼國台辦主任宋濤親自到場接機鄭麗文，這並非單純的例行接待或地方層級安排，而是中央層級直接參與的政治行程，在兩岸關係敏感時刻，這樣的身分安排本身就具有強烈的政治象徵意義。游毓蘭感嘆，在戰火頻仍的世界，和平從來不是理所當然。她舉俄烏戰爭、以哈衝突及美伊情勢為例，提醒大眾戰爭一旦爆發，將是世代必須承擔的殘酷命運，她認為在亂世對話比對抗更需要勇氣。鄭麗文以在野黨主席身分訪中，若能與習近平會面，將是「黨對黨」的交流，而非低頭妥協；當執政者無法有效建立溝通管道時，在野力量嘗試開啟對話，正是民主制度中責任的展現。近年兩岸持續緊張、仇恨情緒擴散，游毓蘭憂心這將使善意消失，若局勢失控，台灣面對的不只是政治風險，更是生存風險。她直言「兩岸之間，最可怕的不是立場不同，而是完全沒有對話」，呼籲大眾思考要留給下一代戰火還是和平。她也對此次訪問抱持審慎樂觀態度，認為和平並非軟弱，而是最困難的選擇，若能透過交流為兩岸留下轉圜空間，便值得社會期待。