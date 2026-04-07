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▲玥伶發文控訴遭麻豆傳媒抹黑、欺負，稱前公司倒閉是報應。（圖／圤智雨 雨的十二時辰臉書）

知名華語成人片平台「麻豆傳媒」2日發聲明表示，因為產業環境劇變、大量盜版侵權，讓堅持原創內容的麻豆傳媒難以生存，宣布停止營運，對此，本土AV女優玥伶發文爆料，前公司曾經要她演出違反倫理道德的劇情，痛罵麻豆傳媒倒閉是「老天爺給的報應」。日前，網紅推手圤智雨在臉書發文，轉述女優玥伶所傳的訊息內容，她控訴過去被麻豆傳媒抹黑，欺負得很慘，更過分的是前公司給了道德淪喪、毀三觀的劇本，如亂倫、強制性交等，要她拍攝，「我當然拒絕！」此外，玥伶還在IG限時動態寫下：「疑？2026年4月這幾天某家『知名的』成人片商倒了，不是報應嗎？」隨後大笑表示：「真的沒撐過10年耶！好搞笑，哈哈哈哈，老天爺真的會給報應耶！」不過對於玥伶的指控，麻豆傳媒並無回應。針對倒閉原因，麻豆傳媒日前給出官方聲明，「行業環境的劇變與盜版侵權的無奈，讓堅持原創的道路變得異常崎嶇。與其在日漸逼仄的空間裡妥協，我們更願意在最美好的時刻體面退場，把最好的一面留在大家的記憶裡。」麻豆傳媒表示，往後相關服務將永久關閉，「這並非一次潰敗，而是一場尊重的告別。很抱歉，只能陪大家走到這裡了。感謝你們曾給予的掌聲、理解與鼓勵。曲終人散，但感謝相遇。願所有的美好，都在未來與你們不期而遇。」