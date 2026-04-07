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▲李千娜（右）確定開告《世紀血案》劇組負責人。（圖／記者林柏年攝）

藝人李千娜因電影《世紀血案》捲入巨大爭議，該片改編自台灣重大懸案「林宅血案」，卻爆出未取得當事人林義雄及家屬授權，引發外界強烈撻伐，李千娜也因為在宣傳場合說出「沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」等言論慘遭炎上。李千娜日前為「劇組向演員隱瞞為授權事實，導致主演群遭到民眾抨擊」一事，對《世紀血案》製作人郭木盛及費思兔文化娛樂負責人蘇敬軾提出刑事告訴，不過導演徐琨華沒在被告名單中，因為導演一職不負責取得授權，因此李千娜方暫緩對他提告。根據《自由時報》報導，李千娜日前已委任律師向台北地檢署遞狀，提告《世紀血案》製作人郭木盛與費思兔文化娛樂負責人蘇敬軾，她強調，自己在接演前接收到的資訊，是電影將以「正義與希望」為核心，聚焦在「情感與家庭」層面，因此才在不完整、甚至錯誤的認知下參與演出，這也導致了她後續在記者會上失言，遭到全網轟炸攻擊。不過李千娜並沒有連導演徐琨華一起告，是因為律師認為「取得授權」主要屬於製片與出品方的責任範圍，無法確認導演是否明確知情，因此暫時沒把導演列為被告，後續仍待檢方進一步釐清責任歸屬。《世紀血案》自殺青記者會後就風波不斷，電影以 1980 年發生的「林宅血案」為背景，卻被質疑在未取得林義雄本人與家屬同意的情況下進行拍攝，甚至劇本內容還被指控涉及不當影射，引爆各界怒火。而李千娜之所以成為風暴核心，關鍵是她在宣傳活動上的一句失言，當時她稱若是林家血案重啟調查，大家就會發現「好像可能不是那麼嚴重，或沒那麼恐怖，也會重新給了一個答案」，這番話瞬間引爆輿論，消息延燒後，她原本在社群分享的殺青貼文也被灌爆，連帶波及演藝工作，包含《WE ARE 我們的除夕夜》、高雄櫻花季、《紅白藝能大賞》等活動都遭到調整或取消。