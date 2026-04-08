iPhone 17 Pro近期傳出背板浮起災情，國內外都有用戶反映玻璃背板與機身出現縫隙，甚至懷疑與MagSafe、發熱或膠條老化有關。由於Apple官方目前尚未公布召修或維修方案，也讓不少果粉憂心是否為新機設計問題。台灣維修廠商「鼎威維修」也在臉書提醒，最近陸續有用戶反映，iPhone 17 Pro用一段時間後，後背板會從側邊翹起來，建議要盡快送修。
iPhone 17 Pro傳背板浮起 國內外都有案例
蘋果iPhone 17 Pro近期接連傳出背板翹起災情，引發用戶關注。國外有Reddit網友發文表示，自己在2025年10月開箱時，手機背板原本與機身貼合正常，但最近卻發現背面玻璃開始與機身分離；另外，Apple Support Communities也有用戶在2025年12月反映，iPhone 17 Pro後方玻璃面板從一開始就有明顯錯位，懷疑是出廠組裝瑕疵。
台灣方面，近期也有Threads貼文與維修端公開提醒，指出不少iPhone 17 Pro用戶使用一段時間後，出現背板從側邊翹起、肉眼可見縫隙的狀況。相關討論甚至延燒到PTT，不少網友留言稱自己也碰到類似問題，有人剛修好又再次浮起，也有人準備送修確認。
是否和電池膨脹有關？網友與維修端各有猜測
有國外苦主原本懷疑是電池膨脹導致背板被頂起，但依其貼文描述，維修人員判斷未必是單純電池膨脹所致。台灣維修商「鼎威維修」則表示，近期陸續接到客人反映相同情況，可能原因包括膠條品質問題、原廠不良品、內部氣壓變化，甚至不排除電池膨脹等因素，但仍須實機檢測才能確認。
社群上也有不少人把矛頭指向MagSafe配件、無線充電發熱與長時間磁吸使用，認為可能讓黏著結構鬆脫。不過，這部分目前仍屬網友與維修端推測，Apple尚未出面證實真正成因。
遇到背板浮起怎麼辦？維修商籲別自己壓回去
針對這波災情，鼎威維修建議，若發現iPhone 17 Pro背板浮起，不要自行用工具撬開，也不要硬壓回去，避免造成玻璃破裂、內部零件受損，或讓後續保固、檢修更複雜。較保險的做法，是盡快前往Apple Store或Apple授權維修中心檢查，先釐清是否涉及背板零件、黏著異常或其他內部問題。
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蘋果iPhone 17 Pro近期接連傳出背板翹起災情，引發用戶關注。國外有Reddit網友發文表示，自己在2025年10月開箱時，手機背板原本與機身貼合正常，但最近卻發現背面玻璃開始與機身分離；另外，Apple Support Communities也有用戶在2025年12月反映，iPhone 17 Pro後方玻璃面板從一開始就有明顯錯位，懷疑是出廠組裝瑕疵。
台灣方面，近期也有Threads貼文與維修端公開提醒，指出不少iPhone 17 Pro用戶使用一段時間後，出現背板從側邊翹起、肉眼可見縫隙的狀況。相關討論甚至延燒到PTT，不少網友留言稱自己也碰到類似問題，有人剛修好又再次浮起，也有人準備送修確認。
是否和電池膨脹有關？網友與維修端各有猜測
有國外苦主原本懷疑是電池膨脹導致背板被頂起，但依其貼文描述，維修人員判斷未必是單純電池膨脹所致。台灣維修商「鼎威維修」則表示，近期陸續接到客人反映相同情況，可能原因包括膠條品質問題、原廠不良品、內部氣壓變化，甚至不排除電池膨脹等因素，但仍須實機檢測才能確認。
社群上也有不少人把矛頭指向MagSafe配件、無線充電發熱與長時間磁吸使用，認為可能讓黏著結構鬆脫。不過，這部分目前仍屬網友與維修端推測，Apple尚未出面證實真正成因。
遇到背板浮起怎麼辦？維修商籲別自己壓回去
針對這波災情，鼎威維修建議，若發現iPhone 17 Pro背板浮起，不要自行用工具撬開，也不要硬壓回去，避免造成玻璃破裂、內部零件受損，或讓後續保固、檢修更複雜。較保險的做法，是盡快前往Apple Store或Apple授權維修中心檢查，先釐清是否涉及背板零件、黏著異常或其他內部問題。