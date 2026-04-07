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▲▼孫盛希8日推出全新單曲〈Falling in Love〉，新作和韓國音樂製作團隊合作。（圖／艾提企劃提供）

金曲歌后孫盛希曾經和「情慾系歌手」KIRE凱爾傳緋聞，兩人分手約2年時間，將於8日推出全新音樂作品〈Falling in Love〉的她，談到現在的愛情觀，孫盛希說：「希望一切是舒服的。」孫盛希剖析此刻的戀愛觀：「就像歌詞裡說的，忘記過去的難過；希望一切是舒服的，讓彼此好好地做自己、尊重對方，觀察以及傾聽對方所需要的，這是很重要的一部分。」更進一步說道：「能夠不想太多的去〈Falling in Love〉，這樣的狀態其實是最渴望的；順著走，開心的去投入。」首度與韓國音樂製作團隊Salpot Music Group合作，打造韓系抒情R＆B〈Falling in Love〉，孫盛希在寫詞、錄音的時候，都儘量把好的感覺放進歌曲裡面，「想著當下在追的影集男主角、帶著微笑唱了這首歌，不管現在有沒有心愛的對象，希望大家聽歌時都可以在這首歌裡開心的感受心動那一刻。」對於這次與韓國團隊及製作人parkhyeon激盪出精彩火花，孫盛希形容：「第一次與韓國團隊完整的配合製作每一個環節，就算檔期落在過年前後也非常迅速的完成了契合的作品，未來也期待更多的合作。」孫盛希自爆，若遇到新的音樂人，都會很熱情去分享自己的故事，但不知道這樣的舉動會不會嚇到對方，打趣說：「他們應該覺得我這個人很有趣、樂於分享，但在作品上我又很嚴格，呈現的狀態有反差。」〈Falling in Love〉以R＆B律為基底，融合溫暖的吉他音色，透過低飽和的三拍節奏與清澈人聲，鋪陳出帶有春日光感的心跳場景。歌詞更是不到2小時就搞定，孫盛希說：「那時候剛好是情人節，我很急著想完成這首歌！年後一開工就立刻去錄音，超級感謝團隊每一位的力挺。」