《NOWNEWS今日新聞》記者查詢蝦皮購物網路平台，發現首波公仔炒價最高飆出近千元。

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麥當勞：瑪利歐公仔今4/8開賣第二波！火焰瑪利歐、奇諾比奧來了

▲麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔12款實拍開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

▲星星扣環可以是公仔吊飾、也可旋轉成底座。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞超級瑪利歐公仔「全組收」最划算買法分享！開箱兩用玩法

《NOWNEWS今日新聞》記者開箱實拍12款公仔，約手掌大小的《超級瑪利歐》公仔很有立體感，尤其搭配最新電影「無敵星」的星星扣環，還可以翻轉成底座，讓喜歡的角色從包包吊飾變身桌上擺飾，帶出門或放在家裡展示都方便。

網路炒價飆近千元！麥當勞瑪利歐公仔交換也熱門

《NOWNEWS今日新聞》記者查詢蝦皮購物網路平台，發現首波公仔有人轉售開價最高990元，炒價飆出近千元。

▲麥當勞瑪利歐公仔網路炒價最高飆出近千元。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

▲蝦皮購物官網上，不少麥當勞瑪利歐公仔轉售賣場。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

2026麥當勞最新聯名《超級瑪利歐銀河電影版》公仔默默賣翻，大家都在問「麥當勞瑪利歐可以選嗎？」本文再次整理三波段怎麼買最划算，供大家掌握時間快收集。麥當勞今年最新聯名《超級瑪利歐銀河電影版》，愚人節起分三波段開賣共12款公仔，首周瑪利歐公仔最快搶完，不少餐廳門市都貼出完售公告；大家總算等到第二波公仔開搶，不少人期待的「火焰瑪利歐、奇諾比奧」今天就可以買到。於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速，每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒），就享49元優惠價加購「超級瑪利歐公仔」乙個（可挑款）。提醒大家，恕不提供單買，每筆消費限購4個（不限款式）；4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準），連續三週，每週依序推出4款角色；McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主。再次提醒粉絲，麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔，不過這波最大的好處是，麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔才迎接第二波開賣；而在臉書玩具交換社群上，也有粉絲發文徵求瑪利歐、碧姬公主公仔，足見麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔收集十分熱絡。