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前主席們都會提「中華民國」 三元素缺一不可

▲前總統馬英九（中）於2023年赴南京中山陵謁陵後，親自書寫「和平奮鬥、振興中華」8個字，落款特別寫上「百十二」表述中華民國的存在」。（圖／馬英九基金會提供）

鄭麗文訪中行程滿檔 南京上海奔波會見

國民黨主席鄭麗文訪中行第二天，今（8）日第一站將赴中山陵謁陵，向創黨總理、國父孫中山致敬，並發表相關談話。外界相當關注鄭主席這次在中山陵的談話，是否會提及「中華民國」？題字落款會寫西元紀年？還是會像前總統馬英九寫上民國紀年？來申明「中華民國」是現在進行式。過去國民黨主席赴中山陵時，包括連戰、吳伯雄、洪秀柱、馬英九等，都會特別公開表述中華民國的立場。2005年，連戰稱中山先生領導國民革命，推翻滿清，建立了亞洲第一個民主共和國，那就是「中華民國」；2009年，吳伯雄謁陵看到黨徽石碑上的刻字，當場念出「中國國民黨總理葬於此，中華民國十八年六月一日」；2016年，洪秀柱提到國父推翻滿清並創建中華民國，是國民黨永遠的總理；2023年，馬英九除了強調孫中山推翻滿清，創建民國外，還清楚指出中華民國「到今天已經112年了。」馬英九不只嘴巴公開說出「中華民國」四個字，就連題字落款也特別寫上民國紀年、西元紀年，以示對中方的尊重。鄭麗文會如何表述？若依藍營這回訪中以「連胡會」為依歸的情勢來看，至少會有題字、落款寫西元、致詞提中華民國，三元素缺一不可。至於，訪中行第二天，鄭麗文謁陵結束後，11點將與江蘇省委書記會面、午宴，接著趕回上海，下午進行企業參訪，將赴美團、上海濱江工業區參觀。晚上6點則與上海市委書記進行晚宴，最後夜遊黃浦江，欣賞上海夜景。