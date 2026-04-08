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原汁原味九二共識 模糊兩岸敏感的主權問題

行走的九二共識 對內、對外都起作用

國民黨主席鄭麗文率團訪中行，沒找黨籍立委、中常委同行，成員多是一級黨務主管，但出訪名單卻意外驚見前國安局秘書長蘇起，也就是「九二共識」創始人，以「中評會主席團主席」身份隨團訪問，成外界矚目焦點。畢竟「九二共識」在台灣沒共識！對國民黨而言，這是「一中各表」的意涵；對海基會來說，是個不存在的論述；民進黨則認為這是一國兩制台灣方案。如今，鄭麗文與國台辦主任宋濤晚宴時，再度呼應中方強調「九二共識、反對台獨」是兩岸關係的定海神針，遭轟賣台、借殼上市一中。這回蘇起一起訪中，難道是要還原「最原汁原味」的九二共識？東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，「九二共識」最大的功能是模糊化兩岸敏感的主權問題。2005年的連胡會，蘇起以「國民黨智庫教文組召集人」的名義一起隨團，向胡錦濤「推銷」九二共識。沒想到最後因政黨政治角力問題，讓九二共識最重要的功能逐漸喪失。但這次「鄭習會」帶上蘇起，就是希望回到最原始的精神，讓台灣年輕世代重新認識九二共識。淡江戰略所助理教授馬準威表示，這突顯鄭麗文的用心，因為國共兩黨對「九二共識」的解釋也不一樣。帶上蘇起，象徵一本活的九二共識字典來了，會面時能確立認知中的九二共識是什麼？即使台灣氛圍上認為訪問中國是賣台、投共，但蘇起在場，鄭對內可以解釋自己談的九二共識，就是當年的九二共識，不是賣台的一中原則。但對外則可傳達國民黨堅持九二共識的決心，告訴中方「我鄭麗文是可以相信的」。蘇起的角色對鄭來說，就是一面護身鏡。馬準威也指出，「鄭習會」因美伊戰爭意外比「川習會」早舉行，對中國來說是天上掉下來的禮物。若國共兩黨領導人會面後，若能再次確認「九二共識」就是兩岸交流的基礎，並像當年連胡會後產生五項願景，這可能成為中方對美談判的籌碼。因為維持台海穩定，符合美方利益，這會讓中國在台灣問題上面，有好籌碼、好聲量。