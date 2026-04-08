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▲張凌赫的五官遺傳自媽媽、身高則遺傳自爸爸，優良基因造就如今被封為男神的他。（圖／微博＠好運降凌LH）

▲張凌赫念大學時就已長得非常帥氣，但他說自己當時比較胖，有100公斤重。（圖／微博＠心動半盞茶）

28歲中國男星張凌赫靠古裝劇《逐玉》爆紅後，人氣水漲船高，而張凌赫童年舊照近日也被粉絲挖出，只見張凌赫的爸媽抱著當時還是幼童的他，一家人相處散發濃濃溫馨氛圍。照片中的張媽媽五官清秀，是標準的美女，一雙大眼全遺傳給兒子；爸爸則擁有修長身高，好基因也在張凌赫身上顯現，他成年後身高長到190公分，大長腿相當吸睛。近日有粉絲在微博上分享張凌赫童年時期的照片，只見小時候的他五官還沒長開，看起來呆萌可愛，被媽媽抱在懷中，無辜大眼看向鏡頭，眉眼與媽媽簡直就是神複製。而張凌赫的媽媽也被粉絲認為撞臉女星周雨彤，都是氣質型長相。張凌赫的爸爸則有修長身高，比媽媽高出一顆頭，照片中的他抱著兒子，臉上寫滿驕傲，看得出來一家人感情很好。其實張凌赫過去就曾跟粉絲分享過，自己身上很多件毛衣都是媽媽親手織的，媽媽每年在他生日時都會送他一件新織的毛衣，他很珍惜。至於爸爸則是嚴父形象，張凌赫說自己小時候考試如果拿90幾分，就會被爸爸問「怎麼沒考100分？」對他的成績有很高的期待。但張凌赫從南京師範大學畢業後沒繼續深造，選擇進入演藝圈，爸爸也沒反對，看得出來其實很愛小孩，支持他的選擇。